Brenin sin jede burgere i pomfrit, a izgleda kao Apolon: Viktor je smršao 70 kila, ovo je njegova caka

Viktor Živojinović danas izgleda potpuno drugačije nego pre nekoliko godina, kada je vodio tešku bitku sa viškom kilograma. Sin Lepe Brene nekada je imao čak 163 kilograma, a njegova transformacija izazvala je veliku pažnju javnosti.

Nakon što je uspeo da skine čak 70 kilograma i potpuno promeni životne navike, Viktor danas pokazuje da ne robuje strogim pravilima kada je ishrana u pitanju. Na odmoru je sa pratiocima podelio fotografiju obroka i otkrio da je sebi priuštio pravi "cheat meal" - sočan burger i veliku porciju pomfrita.

Ipak, iza ovakvih povremenih užitaka krije se disciplina koju je godinama gradio. Nakon perioda rigoroznih dijeta, Viktor je promenio pristup i shvatio da su umerenost i kontinuitet ključ dugoročnih rezultata. Redovni treninzi i uglavnom zdrava ishrana postali su deo njegove svakodnevice, zbog čega danas može s vremena na vreme da uživa i u kaloričnijim obrocima, bez bojazni da će mu se izgubljeni kilogrami vratiti.

Podsetimo, Lepa Brena je svojevremeno otvoreno govorila koliko ju je sinovo zdravstveno stanje zabrinjavalo, priznajući da je zbog njegove borbe sa viškom kilograma često bila veoma potresena. Danas je, međutim, Viktorov neverovatan fizički preobražaj jedna od najuspešnijih životnih promena o kojima se godinama govori.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - priznala je pevačica za Informer i dodala:

- Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes - rekla je Brena, ističući da je bilo izuzetno teško motivisati sina.

Autor: D. T.