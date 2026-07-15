Mala Tara prava damica: Ćerka Ace Sofronijevića sa tri meseca stilizovana od glave do pete, harmonikaš uživa s porodicom na moru (FOTO)

Harmonikaš Aleksandar Aca Sofronijević i njegova supruga Kosana u aprilu su postali roditelji ćerkice kojoj su dali ime Tara.

On se trudi da privatnost čuva daleko od očiju javnosti i njegova žena ne voli da se medijski eksponira, a sada je muzičar napravio izuzetak i podelio fotografiju sa odmora na Instagramu.

Sofronijević je sa Kosanom i Tarom otišao na odmor, a dok se supruga sunčala na ležaljkama, on je uslikao ćerkicu koja je bila sređena od glave do pete po poslednjoj modi što je sve posebno oduševilo. Nema sumnje da je njegova naslednica od malih nogu dama na mamu.

Tara je nosila belu haljinicu sa karnerima kao i presladak šešir sa mašnom.

- Šeširić naš - napisao je ponosni tata uz emotikon sa suzama u očima i srcem.

"Prelepa je, neverovatan je osećaj"

Podsetimo, Sofra je nakon Kosaninog porođaja istakao koliko je zahvalan i srećan što je sve proteklo kako treba.

- Ja sam celi dan plakao kome god sam javio. Kad sam došao kući i kad sam gledao fotografije, ja bih ovakav osećaj poželeo svima. Neverovatno je, ja sam presrećan prelepa je, nisam hteo da je pustim iz ruku. Kao da je prepoznala moj glas, otvorila je oči. Ja sam se istopio. Hvala Bogu, hvala Kosani, hvala svim ljudima koju su tamo uradili sve kako treba, porođaj je prošao super, beba je prelepa. Neverovatan osećaj. Nisam prisustvovao porođaju, bio sam u blizini. Tako nešto lepo se desilo na Blagovestima, ja sam mogao da ne budem tu, da sviram - rekao je pevač.

Autor: Nikola Žugić