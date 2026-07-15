DUŠKO TOŠIĆ SE OGLASIO NAKON ŠTO JE KARLEUŠA OTKRILA DA JOJ JE PISAO: Žestoko udario na bivšu ženu, drama se nastavlja (FOTO)

Duško Tošić reagovao na Karleušine tvrdnje o njegovom javljanju nakon balade. Drama se nastavlja na društvenim mrežama.

Nakon što je Jelena Karleuša u emisiji Amidži šou otkrila da joj se Duško Tošić javio posle balade za koju tvrdi da je posvećena njemu, usledila je reakcija njenog bivšeg supruga na društvenim mrežama.Tošić je na svom Instagram profilu podelio objavu u kojoj je prikazan isečak iz emisije sa Karleušom, uz komentar:

"Jelena otkrila da joj se Duško javio nakon balade posvećene njemu! Pa mu poručila..."

Ispod snimka stoji i poruka:

"Nakon toliko godina... Ko o čemu, Jeca non stop o Dušku. Ima li kraja?"

Haos na mrežama

Objava je brzo privukla pažnju korisnika društvenih mreža i pokrenula brojne komentare, a mnogi su je protumačili kao Tošićev odgovor na Karleušine izjave. Ipak, on nije dodatno komentarisao njene navode, već je sve ostavio na ovoj objavi.

Podsetimo, Karleuša je Ognjenu Amidžiću ispričala da joj se Tošić navodno javio nakon što je čuo njenu novu baladu, što je ponovo pokrenulo interesovanje javnosti za njihov odnos.

Autor: M.K.