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GORE DRUŠTVENE MREŽE ZBOG TEE TAIROVIĆ: Simpsonovi nisu pogodili, ali Tea jeste! Muzička zvezda svojim hitom predvidela finale Svetskog prvenstva u fudbalu

Izvor: Pink.rs, Foto: Promo ||

Mundijal je došao do svoje završnice, a u finalu su države koje je Tea pominjala još pre dve godine, zbog toga su društvene mreže eksplodirale i svi komentarišu samo jedno.

Ovogodišnje Svetsko prvenstvo u fudbalu ušlo je u sam finiš, a završnica najvažnijeg turnira u ovom sportu donela je spektakularne duele. Argentina je uspela da savlada reprezentaciju Engleske rezultatom 2:1, dok je prethodnog dana Španija nadigrala Francusku rezultatom 2:0.

Tako da u veliko finale Svetskog prvenstva idu Španija i Argentina, baš kao što je naša mlada muzička zvezda Tea Tairović predvidela pre nekoliko godina svojom pesmom.

Foto: Promo

Društvene mreže su se usijale i svi su jednoglasni, Tea je dve godine pre finala Mundijala predvidela ovakav rasplet pesmom "Španija i Argentina".

Jedan od komentara sa društvene mreže X, nekadašnji Twiter, glasi: Simpsonovi nisu pogodili, ali Tea Tairović jeste.

Foto: Twitter.com

Finale Mundijala ponovo je učinilo Teinu pesmu megapopularnom, pa komentari ispod numere "Španija i Argentina" samo se nižu, a i ostale društvene mreže prepune su divljenja zbog ovakvog neverovatnog raspleta događaja.

Autor: R.L.

#Tea Tairović

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