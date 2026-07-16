AKTUELNO

Domaći

Evo pored koga će počivati Andrija Bajić: Legendarni pevač biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na Novom groblju u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana, danas će biti sahranjen pevač narodne muzike Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula u 89. godini života.

Pevač narodne muzike Andrija Bajić biće danas sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, gde će počivati među istaknutim ličnostima koje su svojim radom obeležile istoriju Srbije. Njegovo večno počivalište nalaziće se pored nekadašnjeg predsednika Republike Srbije Milana Milutinovića.

Foto: TV Pink Printscreen

Andrija Bajić preminuo je 7. jula 2026. godine u 89. godini života, nakon čega su se od njega oprostili brojni prijatelji, kolege i poštovaoci njegove muzike. Vest o njegovoj smrti rastužila je ljubitelje narodne pesme, budući da je decenijama bio jedno od prepoznatljivih imena domaće muzičke scene.

Zajedno sa bratom Tomislavom činio je čuveni duet „Braća Bajić“, koji je ostavio dubok trag u izvornoj narodnoj muzici i šumadijskom melosu. Njihove pesme i interpretacije obeležile su više generacija, a među najpoznatijim ostvarenjima izdvaja se „Kolubarski vez“, koja je postala svojevrsni simbol njihovog stvaralaštva. Tokom višedecenijske karijere stekli su veliki broj poštovalaca, a njihov doprinos očuvanju tradicionalne narodne muzike ostao je trajno upisan u istoriju domaće kulture.

Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs

Podsetimo:

Andrija Bajić bio je u braku sa pevačicom Malom Canom, koja se nakon njegove smrti prvi put javno oglasila i govorila o teškim trenucima kroz koje prolazi. Osim tuge zbog gubitka supruga, Cana je iznela i tvrdnje o dugogodišnjim nesuglasicama sa Bajićevim ćerkama, navodeći da su porodični odnosi bili narušeni i pre njegove smrti, kao i da su sukobi kulminirali nakon njegovog odlaska. O svojim iskustvima govorila je u više medijskih nastupa, iznoseći optužbe na račun pevačevih naslednica, dok se one ovim povodom nisu javno oglašavale.

Autor: N.B.

#Aleja zaslužnih građana

#Andrija Bajić

#Groblje

#Mala Cana

#Sahrana

#Smrt

#Tuga

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Evo kada će biti sahranjen Andrija Bajić: Pevač će počivati u Aleji zaslužnih građana

Domaći

Još to moramo da završimo: Oglasila se Mala Cana pred sahranu Andrije Bajića, progovorila o probemu sa kojim se suočila

Domaći

Andrija Bajić će biti sahranjen u Aleji! Predsednik Semusa dobio odgovor: Sada je sve na porodici

Domaći

Čekaj me... Objavljenje dve čitulje Andriji Bajiću, jedna je od Male Cane, a druga je sve iznenadila

Društvo

GENERAL NEBOJŠA PAVKOVIĆ BIĆE SAHRANJEN SUTRA: Čuveni komandant počivaće u Aleji zaslužnih građana

Domaći

Venac neutešne majke, a pored...Milinković sahranjen u Aleji zaslužnih građana, a evo šta su mu prijatelji ostavili na grobu