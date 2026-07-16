Evo pored koga će počivati Andrija Bajić: Legendarni pevač biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana

Na Novom groblju u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana, danas će biti sahranjen pevač narodne muzike Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula u 89. godini života.

Pevač narodne muzike Andrija Bajić biće danas sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, gde će počivati među istaknutim ličnostima koje su svojim radom obeležile istoriju Srbije. Njegovo večno počivalište nalaziće se pored nekadašnjeg predsednika Republike Srbije Milana Milutinovića.

Andrija Bajić preminuo je 7. jula 2026. godine u 89. godini života, nakon čega su se od njega oprostili brojni prijatelji, kolege i poštovaoci njegove muzike. Vest o njegovoj smrti rastužila je ljubitelje narodne pesme, budući da je decenijama bio jedno od prepoznatljivih imena domaće muzičke scene.

Pink.rs/N. Žugić Pink.rs/N. Žugić Previous Next

Zajedno sa bratom Tomislavom činio je čuveni duet „Braća Bajić“, koji je ostavio dubok trag u izvornoj narodnoj muzici i šumadijskom melosu. Njihove pesme i interpretacije obeležile su više generacija, a među najpoznatijim ostvarenjima izdvaja se „Kolubarski vez“, koja je postala svojevrsni simbol njihovog stvaralaštva. Tokom višedecenijske karijere stekli su veliki broj poštovalaca, a njihov doprinos očuvanju tradicionalne narodne muzike ostao je trajno upisan u istoriju domaće kulture.

Podsetimo:

Andrija Bajić bio je u braku sa pevačicom Malom Canom, koja se nakon njegove smrti prvi put javno oglasila i govorila o teškim trenucima kroz koje prolazi. Osim tuge zbog gubitka supruga, Cana je iznela i tvrdnje o dugogodišnjim nesuglasicama sa Bajićevim ćerkama, navodeći da su porodični odnosi bili narušeni i pre njegove smrti, kao i da su sukobi kulminirali nakon njegovog odlaska. O svojim iskustvima govorila je u više medijskih nastupa, iznoseći optužbe na račun pevačevih naslednica, dok se one ovim povodom nisu javno oglašavale.

Autor: N.B.