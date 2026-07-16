PORODILA SE ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ: Devet meseci se nije znalo da je trudna, na svet donela dečaka

Anastasija Gudelj porodila se danas i na svet donela dečaka. Anastasija je devet meseci trudnoću držala u tajnosti i nije se oglašavala na društvenim mrežama.

Kako se saznaje, porođaj je prošao u najboljem redu, a mama i beba se osećaju dobro.

Anastasija se porodila na privatnoj klinici u Sevilji, gde inače imaju porodičnu kuću u koju se Anastasija preselila kada se udala za Nemanju Gudelja.

Rođenjem sina, porodica Gudelj dobila je svog najmlađeg člana, a njihov život započeo je jedno sasvim novo poglavlje ispunjeno ljubavlju, radošću i uspomenama koje tek dolaze.

Podsetimo, Anastasija i Nemanja Gudelj su od početka veze bili nerazdvojni, te su ubrzo počeli da žive zajedno, a nakon venčanja Anastasija se preselila u Španiju, a jednom prilikom priznala je da joj majka Svetlana Ceca Ražnatović najviše nedostaje.

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.

Anastasija Ražnatović i njen suprug Nemanja Gudelj danas proslavljaju treću godišnjicu braka. Ovim povodom se ona oglasila na društvenim mrežama.

Anastasija je podelila njihov privatan snimak nastao nakon izlaska kada ju je suprug nosio na leđima jer su je noge bolele.

- Srećna nam 3. godišnjica braka ljubavi! Da me zauvek ovako nosiš kada me noge bole. Volim te najvišeeeeee - napisala je ona u opisu, a u komentarima su se nizale čestitke i lepe želje pratilaca.

Autor: N.B.