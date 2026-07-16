Evo koje ime su Anastasija i Gudelj dali sinu: Ima moćno značenje

Nakon što je odjeknula vest da su Anastasija Gudelj i Nemanja Gudelj postali roditelji dečaka, "Blic" saznaje koje ime su ponosni roditelji odabrali za naslednika.

Naime, kako se saznaje, dečak je dobio ime Ilijan, ime koje nije često na našim prostorima, ali iza sebe nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.

Značenje reči Ilijan?

Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.

Poslednjih godina ovo ime postaje sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim, prepoznatljivim zvukom. Iako je retko, lako se izgovara na različitim jezicima, što ga čini čestim izborom porodica koje žive ili rade u inostranstvu.

Izbor imena često predstavlja jednu od najlepših, ali i najvažnijih odluka za roditelje. Mnogi veruju da ime nosi posebnu energiju i poruku koju dete prati kroz život, pa ne čudi što se Anastasija i Nemanja, prema saznanjima, odlučili upravo za ime koje simbolizuje veru, snagu i novi početak.

Rođenjem malog Ilijana, porodica Gudelj dobila je svog najmlađeg člana, a njihov život započeo je jedno sasvim novo poglavlje ispunjeno ljubavlju, radošću i uspomenama koje tek dolaze.

Autor: N.B.