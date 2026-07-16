LJUBAV JE TO! Milan Vasić pokazao 18 godina mlađu suprugu Maju i sina Despota: Prizor iz porodičnog doma raznežio sve (FOTO)

Glumac Milan Vasić raznežio je sve svoje pratioce na društvenim mrežama kada je podelio emotivni porodični trenutak iz njihovog doma.

Naime, on je uslikao svoju 18 godina mlađu suprugu Maju kako leži na kauču i u čvrstom, zaštitničkom zagrljaju drži njihovog naslednika Despota koji bezbrižno spava na njenim grudima.

Dok prelepa Maja nežno žmuri, mališan u tirkiznom bodiju potpuno je prepušten majčinskom naručju, a ceo prizor odiše neverovatnom toplinom. Uz ovu dirljivu scenu, glumac je dodao tradicionalnu numeru "Rasti, rasti moj zeleni bore" i kratku poruku ispisanu ćirilicom: "Ljubav je to", ukrašenu srcima.

Ova objava je u rekordnom roku sakupila mnoštvo simpatija javnosti i pokazala da poznati umetnik i te kako uživa u svakoj sekundi svoje porodične idile.

Milanova žena ne voli da se previše javno eksponira

Podsetimo, Milan Vasić oženio se u aprilu prošle godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu.Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira.Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina Despota, a glumac je o svadbi govorio za "Blic".

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

Autor: M.K.