'Mislila sam da će da me sačeka' Prva Cecina izjava nakon što je Anastasija rodila sina: Ne krije sreću, priznala da jedva čeka da ga vidi

Svetlana Ceca Ražnatović dobila je četvrtog unuka pre dva dana, kada se njena ćerka Anastasija porodila i na svet donela naslednika Ilijana.

Ceca je danas krenula put Crne Gore gde ima nastup, a nakon toga će ići u Španbiju kod ćerke i da vidi unuka. Pevačica ne krije sreću što se ponovo posala baka.

- Ja sam bogata žena. Ne postoji veće bogatstvo i radost, nego kad vam se rađaju unučići, zdravi, lepi, jedri. Unuk je odlično, Anastasija je odlično. Ja sam se vratila 14. mislila sam da će da me sačeka da odradim koncert u Top Hilu.

- Nije Anastasija specijalno krila trudnoću, ona je funkcionisala normalno, kao i svaka druga žena u trudnoći, jednostavno nije htela to da eksponira da kači na mreže. Najuži krug prijatelja je to znao od starta. - rekla je Ceca.

Moćno ime dali sinu

Ilijan je muško ime nastalo od imena Ilija. Izvorno, hebrejski glasi Elijjáhu i znači "moj Bog je Jahve". Drugi oblik ovog imena je Ilian.

Osobe sa imenom Ilijan odlikuje hrabrost, ubedljivi su i često postižu uspeh u polju koje su odabrali, a uvek su spremni za akciju.

Podsetimo, Anastasijin rođeni brat, Veljko Ražnatović, takođe je razmatrao ovo neobično ime za svog trećeg naslednika.

U medijima se pisalo da će se njegov treći sin zvati Ilijan, međutim, Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana doneli su odluku da sinu daje ime Isaija.

Inače, članovi porodice Ražnatović i Gudelj boravili su prethodnih dana u Sevilji, gde Anastasija i Nemanja žive. Bili su uz njih u najbitnijim trenucima i čekali dolazak novog člana porodice.

Autor: N.B.