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Srećna sam, falio mi je: Tina Ivanović se pojavila u javnosti sa bivšim mužem, pa progovorila o pomirenju

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Tina Ivanović razvela se od supruga Zvezdana Anđića nakon 25 godina braka, a onda je usledio obrt.

Pevačica je iznenadila javnost kada se na jednom događaju pojavila upravo sa njim.

Tina se jedno vreme povukla iz medija i posvetila radu, a mnoge je iznenadila priznanjem da joj je i nakon razvoda bivši suprug najveća podrška:

- Srećna jesam. Nas dvoje smo zajedno radili trideset godina, normalno je da mi njegova podrška znači. Falio mi je ponekad - priznala je pevačica.

Foto: TV Pink Printscreen

Tina Ivanović otkrila da li postoji šansa za pomirenje sa bivšim mužem

Folkerka ne isključuje opciju da postoji prilika za drugu šansu među njima.

- Kako Bog da, tako će biti. Videćemo šta će vreme pokazati. Ako bude dobro, može da bude - poručila je zagonetno Tina Ivanović.

Pevačica se osvrnula i na promenu u svom izgledu.

Drastično je smršala, a sve se desilo, kako kaže, zbog problema koji ima sa štitnom zvezdom.

Foto: Pink.rs, E-Stock

- Imam problema sa štitnom žlezdom, što ima veze sa tim. Mislim da danas svaka druga žena ima - priznala je ona.

Pevačica je otkrila i da nakon posvećenog rada na pesmama uživa u odmoru:

- Volim mir i samoću. Volim čak i sama da odem na more, da nema nikoga oko mene - rekla je Tina Ivanović.

Autor: M.K.

#Bivši muž

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