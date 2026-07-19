REVANŠIRAĆU SE KOLEGAMA KOJE SU ME PODRŽALE! Karleuša novim pesmama pokorila Balkan, pa priznala: Ništa još nisam platila, treba da vratim dugove!

Pop zvezda Jelena Karleuša uključila se uživo u emisiju "Premijera - Vikend specijal" sa Nemanjom Vujičićem iz Crne Gore, gde trenutno boravi između brojnih nastupa, a razgovor je započela u svom prepoznatljivom duhovitom stilu, našalivši se na račun luksuza koji joj se pripisuje.

Naime, dok je uživala u prelepom ambijentu pored mora, mnogi su pomislili da dane provodi na jahti, ali je Karleuša odmah rešila da razjasni situaciju.

- Jako sam dobro, hvala na pitanju. Bez obzira što ima milijardu stepeni, još sam toplija od euforije koja se dešava u regionu sa novim pesmama. Nije moja jahta, odmah da kažem gledaocima. Nema ni udvarača ni jahte, to je zapravo gumenjak na naduvavanje, čak sam veslala do ovog divnog mesta gde imamo paprike, paradajz, limun... Ja sam posle svih spotova i novog albuma švorc, nema jahte, samo vesla - rekla je kroz smeh.

Na pitanje o ljubavnom životu, pevačica je jasno stavila do znanja da joj je fokus trenutno isključivo na muzici.

- Niko ne pita za moju simpatiju, to si sad izmislio. Nikog ne interesuje moj ljubavni život, ni po jednom pitanju sem kada je reč o muzici.

Karleuša nije krila koliko je srećna zbog ogromnog uspeha novih pesama, koje su, kako kaže, potpuno promenile tok njene karijere posle veoma teškog perioda.

- To će biti prvi put posle Banja Luke da pevam nove pesme ovde u Crnoj Gori, prvi smo u muzičkom trendingu, jako sam srećna i ponosna. Zahvalna sam. Život, kada je reč o meni, ima uspone i padove, zahvalna sam na još jednoj lepoj prilici da opet osvojim publiku i da me publika opet voli kao nekada.

Posebno je istakla koliko joj znači podrška publike nakon višemesečne pauze.

- Sa novim pesmama sam otvorila koncert, hvala svima koji su došli. Nekada su mi otkazivali koncerte tamo, sada je rasprodato sve, srećna sam zbog toga. Želim da budem skromna, da nemam preveliku euforiju, smatram da je to sada najbolje, da ostanem u tom gasu - da budem skromna, zahvalna publici koja me je neverovatno podržala. Hvala i onima koji nisu fanovi, a slušaju nove pesme. Hvala Željku Mitroviću koji mi je pomogao da snimim spotove za nove pesme, bez njegove pomoći ne bih imala tu mogućnost.

Dužna na sve strane

Otkrila je i da je u novi projekat ušla bez kalkulisanja, iako finansijski teret tek predstoji.

- Nisam štedela, a nisam ni platila. Tek treba da platim, ja sam dužna - rekla je kroz smeh.

- Nadam se da će ovo biti lepa, uspešna turneja koja će doneti plaćanje tih dugova. Nadam se da sam opravdala očekivanja publike, jer su oni navikli na skupu produkciju.

Karleuša je progovorila i o tome koliko je teško graditi uspeh bez društvenih mreža, nakon što joj je ugašen Instagram nalog.

- Više nisam najuticajnija, pošto naloge više nemam. Nemam Instagram, pa ne mogu da se zahvalim kolegama koje taguju moje prijatelje, saradnike. Veliki uspeh, s obzirom da nemam društvene mreže, da nisam uložila ni dinar u marketing, reklamu. Krenuli smo s interesantnom baladom, nastavili sa dve brze pesme, to se svidelo kolegama, koleginicama.

Podrška joj znači više nego ikad

Osvrnula se i na podršku estradnih kolega, ističući da joj je u jednom od najtežih perioda života mnogo značila.

- Neko sam ko je decenijama unazad imao silne estradne ratove koji su bili iz fore, nikada ozbiljna priča. Svim kolegama se zahvaljujem, znaju koliko sam u teškoj situaciji. Treba mi podrška. Hvala i revanširaću se, baš mi je puno značilo. Iza mene je težak period, pre ovoga nisam pevala sedam meseci. Zahvalna sam, želim da budem skromna. Znam kako je kad padneš na dno, kada je teško, kada nikog nema.

Kako kaže, jedini način da se ponovo podigne bio je rad i vera u sebe.

- Ustanem uvek uz puno rada, uz veliku želju i motivaciju. Nije bilo lako, bilo je mnogo teško, ali imala sam motivaciju da pokažem da sam ja u ovom poslu ipak trideset i više godina.

Dotakla se i perioda koji opisuje kao masovni medijski linč.

- Ne postoji lak pad i lako dizanje. Svi koji su jednom prošli kroz cancel momenat i masovni medijski linč znaju koliko je to teško. Ne želim to nikome, ni sebi, želim da se bavim onim što najbolje znam, a to je muzika i da sve ružno bude iza mene.

Otkrila je i ko joj je među prvima čestitao na velikom povratku.

- Bosanac mi je prvi čestitao, Bojana Lazić, mnogo sam zahvalna.

Karleuša je naglasila da je ponovo veoma tražena kada su nastupi u pitanju, ali da posebno priželjkuje velike koncerte u Srbiji.

- Mene nisu zvali nigde sedam meseci, morali su u nekom momentu. Kada su videli da je sada sve ok, počeli su da me zovu, imam preko 10 nastupa u Crnoj Gori, ali u mojoj dragoj, voljenoj Srbiji, očekujem da krenu veliki nastupi u Beogradu, širom Srbije. Volela bih da nastupam u Bosni, gde su mi otkazali nastup u Sarajevu, volela bih i u Hrvatskoj. U novoj pesmi pravim pomirljivu priču, muzika ne treba da ima granice.

Govoreći o novom albumu, priznala je da je bilo teško nastaviti putem koji je godinama gradila sa Marinom Tucaković, ali da je nova autorska ekipa uspela da napravi veliki iskorak.

- Bilo je teško ispratiti taj trend Marine Tucaković i ekipe koja je napravila moje najveće hitove, ali kada ti život zatvori vrata otvore se druga vrata. Zatvore mi vrata stana, otvore se vrata vile, u figurativnom smislu. Moja nova ekipa saradnika postigla je magiju, napravila je ove tri pesme i pokidala. Ja sam im zahvalna što su ne samo postigli taj kvalitet prave JK, pevačice koja traje više od 30 godina, nego su i zadobili novu generaciju publike, produžila mi karijeru.

Na pitanje da li je u njenom životu trenutno prisutna ljubav, odgovorila je kratko i jasno.

- Sadašnja ljubav ne postoji. Ne tražim dečka, nemam dečka. Hvala Atini i Niki, dale su mami snagu, motivaciju, bile su čak i prave glumice.

Na kraju je progovorila i o društvenim mrežama, otkrivši da ni sama nije sigurna kako joj izgleda TikTok profil, dok povratak na Instagram više ne očekuje.

- TikTok nije moj vajb, ali pozivam sve da me zaprate, iako ne znam ni kako se zovem na TikToku - rekla je i dodala:

- Mislim da nećemo uspeti da vratimo nalog na Instagramu, godinu dana već pokušavamo. Verovatno ću otvoriti novi... A možda i ne otvorim. Ja sam ja zbog moje muzike, zbog moje ličnosti.

Autor: D. T.