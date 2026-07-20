Radila na njivi, nosila lubenice, pa kupila dva stana u Beogradu: Pevačica pazarila nekretninu u Egiptu, a evo šta je promenila u svom izgledu

Pevačica Aleksandra Mladenović danas živi život o kakvom je nekada mogla samo da sanja. Poseduje čak dva stana na luksuznim lokacijama u Beogradu i važi za jednu od najtraženijih pevačica na našoj estradi. Ipak, ona nikada ne zaboravlja svoje korene i detinjstvo koje je provela na jugu Srbije.

Aleksandra Mladenović je odrasla u selu Samarinovac kod Žitorađe. Iz tog perioda nosi najlepša sećanja, a upravo tamo je, pomažući roditeljima u raznim poslovima, naučila pravu vrednost rada i truda. Svoj muzički put započela je neverovatno rano – imala je samo 11 godina kada je počela da peva.

U moru poslova koje je obavljala kao devojčica kako bi pomogla svojoj porodici, posebno se izdvaja rad na njivi, gde je zaradila i svoj prvi džeparac.

"Prvi novac sam zaradila kada sam pomagala roditeljima na njivi. Tada su nam davali pare da kupimo čokoladu, sladoled… To je bio prvi zarađeni novac od tate i mame. Nosila sam lubenice", ispričala je svojevremeno Aleksandra o svojim radnim počecima.

Iako danas pleni izgledom i važi za atraktivnu devojku, pevačica je priznala da je imala određene nesigurnosti kada je reč o njenom telu. Na pitanje šta joj se na sebi nikada nije dopadalo, Aleksandra je bez ustručavanja i potpuno iskreno odgovorila: "Svoje grudi koje su bile bukvalno male kao paradajz".

Inače, Aleksandra Mladenović ima dva stana u prestonici. Njen primarni dom se nalazi u elitnom delu Beograda, a vrednost te nekretnine procenjuje se na oko 500.000 evra.

Početkom 2026. godine pevačica je ispunila svoj cilj i kupila nekretninu u Egiptu.

Autor: N.B.