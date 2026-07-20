Pevačica nakon tragične smrti ćerke dobija JEZIVE PORUKE, hitno se oglasila: Sram da vas bude, ostavite me da sahranim mog anđela

Pevačica, Nevena Hot, prolazi kroz najteže trenutke u životu nakon što je pre dva dana u saobraćajnoj nesreći u Borči tragično izgubila ćerku. Međutim, umesto mira i podrške u trenucima kada priprema sahranu za svoju naslednicu, Nevena se suočila sa monstruoznim optužbama i uvredama na društvenim mrežama.

Nakon jezivih poruka koje su joj pristigle, Nevena Hot se oglasila na svom Fejsbuk profilu i besno odgovorila svima koji zloupotrebljavaju njenu porodičnu tragediju.

"Svi koji pišete da mi je dete zaslužilo da umre zbog mojih grehova, sram da vas bude. Prvo.. kojih grehova? Je l' sam vam nešto ukrala, ubila nekog? Kako imate obraza, srca i duše da pišete toliko jezive stvari?", napisala je Nevena u svojoj potresnoj objavi.

Ona je posebno naglasila da je njena ćerka bila primer za ponos i zamolila javnost da joj dopusti da je dostojanstveno isprati.

"Moje dete nije bila narkomanka... bila je školovana, anđeoskog srca i duše... neiskvarena. Ostavite na miru mene i moju porodicu da mog anđela sahranim kako dolikuje!"

Neveni su ubrzo stigle i brojne poruke podrške, u kojima joj ljudi izjavljuju saučešće i poručuju da izdrži u ovim nezamislivo teškim trenucima.

Detalji kobne nesreće u Borči

Podsetimo, stravična saobraćajna nesreća dogodila se kada je automobil marke "fijat", kojim je upravljala Nevenina dvadesettrogodišnja ćerka, izleteo sa kolovoza, udario u betonski stub i prevrnuo se na krov.

U automobilu se na mestu suvozača nalazila još jedna devojka. Obe su hitno prevezene u Urgentni centar, ali je ćerka bivše rijaliti učesnice, uprkos lavovskoj borbi lekara, podlegla zadobijenim povredama.

Autor: N.B.