STANIJA DOBROJEVIĆ JE POBEDNICA ELITE 9! Kući odlazi sa neverovatnom nagradom od 100.000 evra!

Veličanstveno veče ali i jutro su iza nas!

06:00

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

STANIJA DOBROJEVIĆ JE POBEDNICA ELITE 9!

STATISTIKA U GLASOVIMA:

PRVOPLASIRANA: 36%

DRUGOPLASIRANA: 32%

05:52

Stanija i Aneli pogledale svoje profile.

05:﻿﻿﻿50﻿﻿﻿﻿﻿

Aneli i Stanija nakon Tošinih pesama, sele su u kočije, a onda su se upitile ka voditeljki Maši Mihajlović, gde su pozirale fotorepoprterima, i potpisale se na kamere, a onnda su pošle i ka Dušici Jakovljević, koja će večeras podići ruku one koja je pobednica Elite 9.

05:45

POSLEDNJE OBRAĆANJE DRVETA MUDROSTI U OVOJ SEZONI!

05:43﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila spektakl na sceni, za samo par minuta!

05:38

Stanija i Aneli pošle put studija gde će saznati koja je pobednica! Najpre su ih dočekali Toša, Ivana Šopić i naravno, Darko Tanasijević.

Toša je superfinalistkinjama pustio svoje pesme, koje je večeras imao za svakog od 20 takmičara koji se našao u superfinalu Elite 9.

05:34

ZATVORENO JE GLASANJE!

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

05:32

Šampanjac, trubači i žurka za Aneli i Staniju!

05:30

USKORO SAZNAJEMO KO JE POBEDNICA - ANELI ILI STANIJA!

05:25

Anita se uputila i ka voditeljkama Maši Mihailović i Dušici Jakovlkević gde je i sa njima nakratko porazgovarala o svemu. Nju je, naravno, dočekao otac njenog deteta, Luka Vujović koji je večeras, nešto ranije ispao.

05:23

Anita je nakon razgovora i đuskanja sa Tošom pošla kod Darka Tanasijevića i Ivane Šopić koji su je, zajedno sa menadžerkom tamarom dočekali.

- Jako sam ponosna, navijam za Aneli. Ona ima dete, iskrenija je u svemu - otkrila je Anita.

05:21

Nakon što je saznala da je osvojila 3. mesto u Eliti 9, Anita Stanojlović se susrela sa Tošom, čula i pesmu koju joj je namenio, a onda je poručila da se nije nadala ovakvom plasmanu.

- U ovoj sezoni sam životni pobednik, zbog bebe - rekla je Anita.

05:20﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

PUBLIKA JE ODLUČILA, ANITA STANOJLOVIĆ ZAUZELA JE 3. MESTO!

Nakon gonga, voditelji Milan Milošević i Ana Radulović, podigli su 3 dame koje se bore za pobedu, i neverovatnih 100.000 evra. Stanija, Anita i Aneli uskoro će saznati koja od njih tri je zauzela visoku treću poziciju.

05:20﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

GONG!

05:14

Nakon što je porazgovarao sa voditeljima u otvorenom studiju, Ivan Marinković je razgovarao sa Dušicom Jakovljević, a pre toga i sa Mašom Mihailović.

05:10

Nakon saznanja da je izbačen, Ivan Marinković pošao je do Toše, gde je čuo kakvu pesmu je pripremio za njega.

- Tošo, hvala celoj naciji, ovo je moj najveći uspeh u jednoj od najvećih sezona! - rekao je Ivan.

05:07

IVAN MARINKOVIĆ JE ZAUZEO 4. MESTO!

05:07

Nakon što se oglasio gong, voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je rezultate glasanja voditelju Milanu Miloševiću i Ani Radulović, a oni su, po dobrom starom običaju o05:14digrali igicu sa spuštanjem i dizanjem.

05:05﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

OGLASIO SE GONG!

04:57

Asmin se nakon žustre rasprave sa Stanijinom podrškom uputio ka voditeljkama Maši Mihailović i Dušici Jakovljević.

- Jedva čekam da ga vidim i zagrlim, Asmin je birao ljubav iznad svega - rekla je Maja čekajući Asmina.

04:49 Asmin Durdžić se potom suočio sa porodicom.

- Nisam očekivao peto mesto, ponosan sam na sebe. Nisam bip fejk, bio sam svoj. Rekli su da sam omražen, ali eto.

- Sine ponosni smo na tebe, ali ti nekim ljudima moraš da se izviniš - rekla je Mevlida.

- Ja neću da se izvinjavam ljudima koji su me vrešalči morbidno. Itviniću se Majinom ocu. Ja sam ponosan na Maju jer se vama izvinila - dodao je Asmin.

Potom se u priču uključila i Stanijina majka, za koju je Asmin rekao da ne želi da je sluša i komentariše.

04:47

Asmin Durdžić je, nakon saznanja da je izbačen, došao do Toše gde je čuo pesmu za njega. Za to vreme, Stanija je sve vreme plakala zbog pobede nad bivšim.

04:48

ASMIN DURDŽIĆ NAPUŠTA ELITU!

04:43

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović saopštili su ko sledeći napušta Elitu.

04:42

OGLASIO SE GONG!

04:36 - Filip pogledao svoj profil

04:29

Filip se potom uputio ka voditeljkama Maši Mihailović i voditeljki Dušici Jakovljević.

- Osećam se sjajno! Boli me ku*ac - rekao je Filip a onda se potpisao na kameru.

04:27

Filipa Đukića su dočekali prijatelji i otac, koji je istakao da mu zamera na mnogo toga, ali da je ponosan na njega.

04:24

Filip Đukić je odnah nakon saznanja da je ispao, pošao put Toše, gde je čuo specijalnu pesmu za njega. Za to vreme, Aneli se radovala i govorila kako su oni jedini poslkednji par koji je ostao na Rajskom ostrvu.

04:25

FILIP ĐUKIĆ JE ZAUZEO 6. MESTO!

04:21

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović su nakon što su saznali ko je zauzeo 6. mesto odigrali novu igricu sa superfinalistima.

04:﻿﻿20﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

OGLASIO SE GONG! Ko je zauzeo 6. mesto?

04:12

Milena Kačavenda je nakon mirenja sa Durdžićima stigla do voditeljke Maše Mihailović, gde je otkrila prve impresije, a onda se uputila i ka voditeljki Dušici Jakovljević koja je zajedno sa njom pogledala Kačavendim profil.

04:05

Sin Lazar stao svim srcem uz majku Milenu, pa "zapušio" usta svim hejterima.

- Dobro veče Durdžići - rekla je Milena pa se izrlila sa Mevlidom i Mustafom,

- Ma nije ona mafijašica, to su samo priče - smejala se Mevlida.

- Ja sam trebala da budem pravnik - smejala se Milena.

- Svu sreću vam želimo - dodao je Mustafa.

Milena Kačavenda je nakon što se pozdravila sa finalistima, otišla do Toše koji je za nju pripremio pravu poslasticu u vidu pesme.

03:58

MILENA KAČAVENDA ZAUZELA 7. MESTO!

OGLASIO SE GONG!

03:48

Jovana Tomić Matora je potom prve utiske otkrila Maši Mihailović, nakon čega je uletela u studio kod svoje devojke Dragane Stojančević.

Potom je pušten njen profil, koji je zajedno sa voditeljkom Dušicom jakovljević i odgledala.

03:41﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Dragana nije sačekala Matoru sa njenom sestrom.

03:36

Nakon što je čula specijanu pesmu koju joj je posvetio Toša. Jovana Tomić Matora uputila se ka voditeljima Darku Tanasijeviću i Ivani Šopić koju su za nju, kao što je simptomatično za njih - imala set teških pitanja.

03:35

JOVANA TOMIĆ MATORA ZAUZELA JE VISOKO 8. MESTO!

03:30

GONG!

03:25

Janjuš se potom uputio ka voditeljkama Maši Mihailović i Dušici Jakovljević, nakon čega je imao priliku da porazgovara sa bivšim učesnicima, ali i da pogleda svoj profil.

03:23

Janjuš je potom istakao da nema ništa loše da kaže Kačavendinom sinu, a onda je i sam lazar otkrio da ne želi da se meša, i da je ovde pre svega zbog svoje majke.

03:20

Janjuš se nakon razgovora sa Tošom uputio ka voditeljima Darku Tanasijeviću i Ivani Šopić, gde je dočekan od strane brata i najboljih prijatelja.

- Jedva sam čekao da završim, da vidim moje ljude. Neka Kačavende, ja sam srećan,. briga me. Ja sam zadovoljan - dodao je Janjuš Darku.

03:18﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Janjuš sluša Tošinu pesmu, dok Milena Kačavenda likuje nad njegovim gubitkom.

03:17

MARKO JANJUŠEVIĆ JANJUŠ JE ZAUZEO VISOKO 9, MESTO!

03:12

Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je potom rezultate glasanja svojim kolegama Milanu Miloševiću i Ani Radulović.

Oni su najpre podigli Janjuša, a onda i Filipa Đukića, te Milenu Kačavendu i Jovanu Tomić Matoru.

03:10

OGLASIO SE JOŠ JEDAN GONG!

03:03

Nakon silnih svađa u otvorenom studiju, desetoplasirana Maja Marinković se konačmno uputila ka voditeljki Maši Mihailović, kao i voditeljki Dušici Jakovljević.

Maja je potom pogledala i svoj šarenolik profil.

03:01

Posvađali se i Maja i Taki, Stanija plače i pravda se pred napadima

02:50

Taki se konačno obratio Asminu.

- Sve što imam da mu kažem, reći ću mu kada se budemo sreli. Ne znam ja gde će Maja posle finala, ja znam gde ja idem. Oni su polusvet, oni spremaju gibanice... - rekao je on, pa pozvao Maju.

- Marija dođi istog trenutka! - urlao je Taki.

- Ona je moja princeza, ali je zrela za ozbiljnu keitiku, i sve što imam da joj kažem, reći ću joj u 4 zida. Ja bi pregnjurio ovaj bazen da moje dete ne vidim 3 godine. Ko su Durdžići njoj da se ona njima pravda? Ovo je rijaliti, kapiram ja sve, ali onako ponašanje napadanje moje ćerke, da meni ljudi pišu. Da njena podrška pada u nesvest - rekao je Taki.

- U 4 zida će mi Taki svašta reći, ali ja večeras idem sa Asminom! - dodala je Maja.

02:39

Maja je odmah doletela u zagrljaj Takiju, koji je odmah prekorio i upozorio na Mustafu i Durdžiće.

- Konkurencija je jaka, ovih devetoro što je ostalo su jaki... Taki je besan jako, neću da komentarišem. Verujem da ga moj ljubavni odnos namučio. On je moj otac, on je meni sve, on od mene zaslužuje izvini, kao i Asminova porodica - rekla je Maja pa im se obratila:

- Žao mi je zbog svega štro sam izgovorila, vi ste kolateralna šteta. Izvinjavam se Mustafi, Mevlidi... Vređao je Takija, uzvraćala sam, izgovarala reči... - rekla je Maja.

- Ne znam odakle ti dieja da nam se tako obratiš. Ne želim da te vređam, nikada te nisam vređala, ja za tu vezu nisam, vi ste najgori bili. Uživala sam kada se svađate, samo da bi se rastali - rekla je Mevlida.

- Ja se još jednom iskreno izvinjavam - ponavljala je Maja ponizno.

- Stavrno ti želim sreću, i da poradiš na sebi, svom rečniku - dodala je Mevlida, a onda se Minka uključila:

- Hvala Majo za izvinjenje, ali ti si svoje rekla - dodala je Minka.

Mustafa se potom rasplakao i otkrio da Maji teške reči nikada neće oprostiti.

- Vidim da ste kulturna porodica, sramota me je, stid... Još jednom demantujem sve što sam rekla. Najbolje je da će vreme sve da pokaže - rekla je Maja potom.

- Ja nikada ne bih svog brata odvojila od žene koju voli, ali ona je meni izrekla reči koje ne mogu da pređem - rekla je Minka.

- Bojimo se, da će, kada negde vani izađu, da će napraviti neki problem, on će biti nasilnik... - dodao je Mustafa.

02:38

Stanija roni suze nakon što je ispratila Maju sa Rajskog ostrva.

02:36

Maja Marinković se pozdravila samo sa Asminom, i odletela sa ostrva, nakon čega je čula pesmu od Toše.

02:30

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović su, nakon što su saznali glasove, odigrali čuvenu igru sa finalistima, a onda nakon podizanja otkrili da, na iznenađenje svih, Elitu 9. zauvek napušta Maja Marinković.

GONG!

02:25

Anđelo gleda svoj profil

02:22

Anđelo je potom krenuo putem studija, gde su ga dočekale voditeljke Maša Mihailović i Dušica Jakovljević.

- Jako veliki šok, s obzirom kako je sve teklo, nisam očekivao da će Anita da isprati Anđela. Iznenađenje je veliko - rekao je Uroš.

- I sedme sezone kada je podizan, bio je 3. ali eto, sada mi nije jasno kako je ispao sada - dodao je Bebica.

- Svi moji neprijatelji su ispred mene - rekao je Ranković a onda dodao da je ovo najveća pobeda Ivana Marinkovića.

02:20

Anđelo se nakon razgovora sa Tamarom menadžerkom osvrnuo na ostale finaliste, nakon čega je priznao da je završio sa rijalitijem.

- Nisam preplivao jezero, ali sam završio sa karijerom u rijalitiju - dodao je Ranković.

02:18

Anđelo Ranković se odmah po doslaku u studio, zakačio sa Tamarom menadžerkom.

- Anita pobedile smo! - rekla je menadžerka.

02:17

Anđelo Ranković čuo pesmu od Toše.

02:16

Ivan Marinković nije krio oduševljenje nakon što je saznao da je upao u top 10.

02:15

ANĐELO RANKOVIĆ ZAUZEO 11. MESTO!

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović, ponovo su odigrali njihovu igru spuštanja i podizanja.

02:10

OGLASIO SE GONG!

02:07

Nerio gleda svoj profil

02:06

Nerio je potom razgovarao i sa Mašom Mihalović.

- Ne znam šta će biti sa majkom, videću za par sati. Mislim da će biti bolje, lakše, ja i Hana menjamo grad, za svadbu sam spreman odavno. Mislim da je vreme da nam život krene nabolje. Što se tiče Aneli, ja bih rekao da želim da ona pobedi - dodao je Nerio.

02:02

Dok je Nerio pristizao, Dačo Virijević je otkrio da mu je cela kuća verovala pri njegovoj ispovesti.

- Ništa nije bila njegova većinska krivica - rekao je Dača.

01:59

Voditelj Darko Tanasijević i voditeljka Ivana Šopić dočekali su Neria, gde su porazgovarali o njegovom učešću.

- Idem kod Hane, Arije... Bio bih ološ kada ne bih pobedu poželio tetki - rekao je Nerio.

01:55

Nakon što se pozdravio sa svima. Nerio se uputio ka robotu Toši, gde ga je sačekala pesmica koju je svaki večeras imao priliku da odsluša.

- Trebao sam biti minimum prvi - smejao se Nerio sa Tošom.

01:51

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović podigli su Staniju. Maju Marinković i Neria Ružanji, koji je večeras zauzeo 12. mesto.

01:50

GONG!

01:47

Pušten Teodorin profil

01:42

Teodora je, gutajući knedle pošla ka glavnom studiju, gde ju je dočekala voditeljka Dušica Jakovljević. Naravno, sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Ja nisam ispala monstruozna, kao Maja, Asmin i njima slični... - rekla je Teodora voditeljki Maši.

01:39

- Moja majka je uz mene uvek, neće mi davati ultimatum - rekla je Teodora.

- Imam dnevnik kod advokata, imam sve zapisano, u sat, minut... - rekla je Slavica.

- Ti si moj krasuljak. Javila mi se Bebicina bivša žena, sve mi je rekla. Našli smo zapise... Ona je rekla isto - rekla je Slavica.

01:36

Kako to tradicija nalaže, Teodora je došla do Toše, kako bi čula čuvenu pesmu koja nikoga večeras nije zaobišla.

01:35

TEODORA DELIĆ ZAUZELA 13. MESTO!

01:31

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović saopštili su ko je naredni takmičar koji napušta Elitu 9.

01:30

OGLASIO SE NOVI GONG ZA VEČERAS!

01:23

Dača se potom izgrlio sa Asminovom porodicom, a onda se uputio na razgovor sa voditeljikama Mašom i Dušicom.

01:19

Dača Virijevića je dočekao njegov tata Brazilac, koji je otkrio da je stigao čitav vozni park.

01:12

Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je svojim kolegama na Rajskom ostrvu ko je zauzeo 14. mesto, a oni su nakon toga, odigrali čuvenu igricu podizanja i spuštanja.

01:10﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

GONG!

01:07

Uroš je stigao i do voditeljke Dušice Jakovljević nakon čega je pušten njegov profil.

01:05

Uroš je srtigao i do voditeljke Maše Mihajlović.

01:﻿﻿﻿﻿03﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Asminova majka se potom obratila Urošu.

- Nije fer šta si doživeo, ali nije lepo ni to što si ti radio.

00:59﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Uroš Stanić je potom došao do Darka Tanasijevića i Ivane Šopić, nakon čega se zahvalio mami što ga je poslušala, i nije došla.

- Napali bi je Stanijini, Asminovi... - rekao je Uroš.

- Uroš i ja ćemo im,ati razgovor van kamera, nije sve rijaliti u životu. Svašta je pričao - rekla je menadžerka Tamara.

- Anita je pričala, ja sam samo potvrđivao - dodao je Uroš.

00:56

Nakon što se sa skoro svim učesnicima pozdravio, Uroš je Marku Janjuševiću Janjušu poručio da veruje da je pobeda njegova, a onda s euputio ka robotu Toši.

00:55

UROŠ STANIĆ ZAUZEO JE 15. MESTO!

00:52

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović večeras u po peti put podižu pojedine učesnike, a jedan od njih, uazueće 15. mesto.

00:50

OGLASIO SE GONG!

00:44

Nakon što je porazgovarala sa omiljenim, voditeljskim dvojcem Elite, Hana je porazgovarala i sa voditeljkama Mašom i Dušicom. A za to vreme, vodoteljka Dušica je razgovarala i sa Lepim Mićom.

- Živećemo u Splitu, i konačno ćemo da se venčamo. Neću potražiti Fifi, to je za mene davno završena priča - dodala je Hana.

- Ona nije trebala da uđe ni u prvih 50 - dodao je Mića.

00:42

Hanu nije dočekala majka!

- Znam da je mama sa Arijom, nema veze. Mislila sam da ću da ispadnem pre finala, ali eto - rekla je Hana.

00:41

Nakon što je saznala da je izbačena, Hana Duvnjak uputila se ka voditeljima Darku Tanasijeviću i Ivani Šopić, ali je pre toga čula pesmu koju joj je Toša specijalno namenio.

00:40

HANA DUVNJAK ZAUZELA JE 16. MESTO!

00:37

Maja i Teodora u klinču! Pale teške reči!

00:32

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović podigli su nekoliko takmičara, odnosno finalista kojima se večeras nije posrećilo, i koji su najugroženiji.

00:30

OGLASIO SE GONG

00:28

Lepi Mića se obratio publici

- Nema ništa od haosa, sve će to da se sredi. Ne mogu da kažem da je ovo bila Eloita sa najviše svađa, probloem je što su se vređali najbliži ljudi. Te veze su katastrofalne - rekao je Mića.

00:27

Terza je potom pozvao podršku da glasa za Aneli

00:26

Terza gleda svoj profil

00:20

Terza se potom zajedno sa bratom uputio ka voditeljkama Dušici Jakovljević i Maši Mihajlović.

- Dobro sam, srećan sam što sam izašao. Da sam ostao još 2,3 preseka, napio bih se - rekao je Terza, a onda pozdravio obezbeđenje.

00:10

Terza se uputio ka voditeljima Darku Tanasijeviću i Ivani Šopić, gde se susreo sa bratom.

- Milica sve koristi zbog rijalitija. Neću je zvati. Večeras budim oca, i idemo kod advokata. Sve će da se reši preko toga. Mene niko neće da ucenjuje preko ljudi koji su sedeli ovde. Emotivan sam - rekao je Terza.

Terza se potom zakačio i sa Nemanjom Gačićem.

- Nisam ljut, drago mi je što sam ovde, i najvažnije mi je što nisam obrukao ovu kuću - dodao je Terza.

00:07

Terza se sreo sa Tošom, a onda je imao priliku da čuje pesmu specijalno za njega.

00:05

BORISLAV TERZIĆ TERZA JE ZAUZEO 17. MESTO

23:52

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović podigli su nekoliko finalista kako bi na kraju saopštili ko je zauzeo 17. mesto.

23:50

OGLASIO SE GONG!

23:42

Luka se uputio ka voditeljkama Maši Mihajlović i Dušici Jakovljević.

23:38

Luka se obratio Brazilcu, i požalio na njegovog sina Daču.

- Zašto tvoj sin vređa žene, moju izabranicu? - pitao je Luka.

- Psovao si mene, moju pprodicu, ja sam sa tvojom majkom razgovarao - rekao je Luka.

- Pretio mi je sa ocem, hvalio se svojim ocem - nastavlja Luka.

- Ja sam se sa njegovom majkom dogovorio - nastavio je Brazilac.

23:31

Luka Vujović je nakon što je saznao da je izgubio u trci za nagradu od 100.000 evra, pošao skuterom, najpre do Toše gde je čuo svoju pesmu, a onda i ka voditeljima Darku Tanasijeviću i Ivani Šopić.

Luka je odmah saznao da ga je dočekao sin, ali i majka Biljana.

- Što ne izađe pre 3 dana! - rekla je Biljana.

- 10 meseci zatvoren, da je neko rekao da će majka da mi se ofarba u belo... -smejao se Luka, a onda se obratio ocu.

- Ja sam fantastično, jedva čekam. Dobiću peto unuče, ja volim devojčice. Za ovu bebu se specijalno spremam - dodala je Biljana.

23:30

LUKA VUJOVIĆ ZAZUEO 18. MESTO!

23:11

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović su podigli nekoliko finalista koji su večeras najugroženiji.

23:10

OGLASIO SE GONG!

23:03

Prilog: Toša i njegove dogodovštine

23:01

Sofija gleda svoj profil

22:53

Sofija se uputila ka voditeljki Maši Mihajlović, nakon čega je u studiu dočekala voditeljka Dušica Jakovljević.

- Dane me ne zanima za 3 života! Može samo da uplati neki Western - rekla je Sofija Maši, a onda je porazgovarala sa voditeljkom Dušicom Jakovljević.

- Ja se sa svim situacijama u životu nosim. Ja znam samo delimično šta je Dane rekao, pa ću na osnovu toga da odgovaram. Nemam puno grešaka u životu,a Dane je jedna, jer sam se igrala sa njegovim emocijama - dodala je ona.

22:46

Terzin brat otkrio da joj nikada neće preći preko izgovorenih reči

- O mojoj deci niko nije lepo pričao, neke stvari nisam oprostio ni Milici. Ja ne prelazim preko tih stvari. Kažem isto kao otac, ona neće preći naš prag - rekao je Miloš Terzić.

- Nije mi ni bila namera - dodala je Sofija.

Sofija je potom prokomentarisala to što njena majka nije došla:

- Nisam nikoga ubila. Šta je Dane izjavljivao, ja ću pogledati... - rekla je Sofija.

22:42﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Sofiju dočekao otac, i prokomentarisao situaciju sa Danetom.

22:35

SOFIJA JANIĆIJEVIĆ ZAUZELA JE 19. MESTO!

22:26

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović saopštili su ko su ugroženi finalisti.

22:25

OGLASIO SE GONG!

22:19

Gledam,o novi prilog o statiscici

22:17

Bebica gleda svoj profil

22:15

Bebica stigao u studio, gde je porazgovarao i sa voditeljkom Dušicom Jakovljević.

- Mnogo toga je preuveličano. Ne kažem da ništa nisam kriv, mene njeni roditelji ne interesuju. Ja nemam ništa sa njima. Teodora mora da reši sa njima, pa tek onda mogu ja. Kod sebe ne bih ništa menjao. Nijedna situacija, smršao sam 35 kila - rekao je Bebica.

22:14

Bebica porazgovarao sa voditeljkom Mašom Mihailović, nakon čega je pozirao fotoreporterima i potpisao se na kameru.

22:11

Bebica se uputio u oldtajmer, dok je, za to vreme, ponovo išla čuvena Tošina pesma.

22:10

Bebica pozvao glasače da glasaju za Teodoru, a onda otkrio da ona treba da porazgovara sa roditeljima.

22:09

Dok njena majka vređa Bebicu, Teodora roni suze!

22:03

Majka Teodore Delić ne želi da čuje za Bebicu!

- Ne interesuje me šta ona priča- Teodora će njima da objasni mnoge stvari - rekao je Bebica.

- Nama je sve jasno, nema ona nama šta da objašnjava, ja sve vidim - rekao je otac Teodore Delić.

22:02

Toša otpevao HIT pesmicu za Bebicu!

21:50

Voditelji Ana Radulović i Milan Milošević saopštili su da je prvi izbačeni za večeras Nenad Macanović Bebica.

Maja i Stanija su se, nakon što je Stanija podignuta kao ugrožena, žestoko posvađale!

21:40 - Oglasio se prvi GONG za večeras!

21:37

Prikazan pregled društvenih mreža sa impozantnim brojkama

21:28﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić najavili veče emocija u njihovom otvorenom studiju

Nakon što su pozdravili goste, Darko je porazgovarao sa majkom Stanije Dobrojević.

- Jedva čekam da izađe, radujem se... Mnogo ružnih reči je izgovoreno o meni, to mo je teško palo. Morbidno. - rekla je Slavica.

Ona je govorila i o Asminu, ističući da ona ima hrabrosti da ga pogleda u oči, dok on to sigurno neće smeti.

- Bilo je mnogo suza - dodala je.

Nakon toga, voditeljka Ivana Šopić razgovarala je sa Mustafom.

- Užasno je što je Taki govprio tako o Staniji. Ona je dama, gospođa. Pozdravljam Stanijinu mamu. Zamalo familija da budem, ja nemam loše mišljenje, žao mi je što se to desilo - rekao je Mustafa.

21:27

Voditeljka Maša Mihailović pozdravila gledaoce

21:25

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila šta nas čeka u noći pred nama

21:24

Prikazan pregled gledanosti

21:21

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović pozdravili su gledaoce, nakon čega su porazgovarali sa finalistima

21:18

NESTVARAN VATROMET U ŠIMANOVCIMA NAJAVIO POČETAK SUPERFINALA ELITE 9

21:16 - Voditeljka Dušica Jakovljević pozdravila gledaoce

21:15

NESTVARNA PLASNA TAČKA NA OTVARANJU SUPERFINALA 'ELITE 9'! TOŠA PREDNJAČI U KOREOGRAFIJI!

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

21:10

POČINJE DUGO IŠČEKIVANA SUPERFINALNA NOĆ!

20:52

Taki Marinković stigao besan kao ris, ne želi da komunicira sa novinarima!

20:45

U Šimanovce stigla i majka Stanije Dobrojević.

20:31

Voditelji Darko Tanasijević i Maša Mihajlović nikad lepši!

Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Previous Next

20:12

Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.

Pink.rs/N. Žugić Pink.rs/N. Žugić Pink.rs/N. Žugić Pink.rs/N. Žugić Pink.rs/N. Žugić Pink.rs Pink.rs Pink.rs Previous Next

Superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Autor: D.B.