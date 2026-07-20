UŽIVO IZ MINUTA U MINUT SUPERFINALE 'ELITE 9' GONG!

Ovu noć je cela Srbija čekala!

22:26

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović saopštili su ko su ugroženi finalisti.

22:25

OGLASIO SE GONG!

22:19

Gledam,o novi prilog o statiscici

22:17

Bebica gleda svoj profil

22:15

Bebica stigao u studio, gde je porazgovarao i sa voditeljkom Dušicom Jakovljević.

- Mnogo toga je preuveličano. Ne kažem da ništa nisam kriv, mene njeni roditelji ne interesuju. Ja nemam ništa sa njima. Teodora mora da reši sa njima, pa tek onda mogu ja. Kod sebe ne bih ništa menjao. Nijedna situacija, smršao sam 35 kila - rekao je Bebica.

22:14

Bebica porazgovarao sa voditeljkom Mašom Mihailović, nakon čega je pozirao fotoreporterima i potpisao se na kameru.

22:11

Bebica se uputio u oldtajmer, dok je, za to vreme, ponovo išla čuvena Tošina pesma.

22:10

Bebica pozvao glasače da glasaju za Teodoru, a onda otkrio da ona treba da porazgovara sa roditeljima.

22:09

Dok njena majka vređa Bebicu, Teodora roni suze!

22:03

Majka Teodore Delić ne želi da čuje za Bebicu!

- Ne interesuje me šta ona priča- Teodora će njima da objasni mnoge stvari - rekao je Bebica.

- Nama je sve jasno, nema ona nama šta da objašnjava, ja sve vidim - rekao je otac Teodore Delić.

22:02

Toša otpevao HIT pesmicu za Bebicu!

21:50

Voditelji Ana Radulović i Milan Milošević saopštili su da je prvi izbačeni za večeras Nenad Macanović Bebica.

Maja i Stanija su se, nakon što je Stanija podignuta kao ugrožena, žestoko posvađale!

21:40 - Oglasio se prvi GONG za večeras!

21:37

Prikazan pregled društvenih mreža sa impozantnim brojkama

21:28﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić najavili veče emocija u njihovom otvorenom studiju

Nakon što su pozdravili goste, Darko je porazgovarao sa majkom Stanije Dobrojević.

- Jedva čekam da izađe, radujem se... Mnogo ružnih reči je izgovoreno o meni, to mo je teško palo. Morbidno. - rekla je Slavica.

Ona je govorila i o Asminu, ističući da ona ima hrabrosti da ga pogleda u oči, dok on to sigurno neće smeti.

- Bilo je mnogo suza - dodala je.

Nakon toga, voditeljka Ivana Šopić razgovarala je sa Mustafom.

- Užasno je što je Taki govprio tako o Staniji. Ona je dama, gospođa. Pozdravljam Stanijinu mamu. Zamalo familija da budem, ja nemam loše mišljenje, žao mi je što se to desilo - rekao je Mustafa.

21:27

Voditeljka Maša Mihailović pozdravila gledaoce

21:25

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila šta nas čeka u noći pred nama

21:24

Prikazan pregled gledanosti

21:21

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović pozdravili su gledaoce, nakon čega su porazgovarali sa finalistima

21:18

NESTVARAN VATROMET U ŠIMANOVCIMA NAJAVIO POČETAK SUPERFINALA ELITE 9

21:16 - Voditeljka Dušica Jakovljević pozdravila gledaoce

21:15

NESTVARNA PLASNA TAČKA NA OTVARANJU SUPERFINALA 'ELITE 9'! TOŠA PREDNJAČI U KOREOGRAFIJI!

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21:10

POČINJE DUGO IŠČEKIVANA SUPERFINALNA NOĆ!

20:52

Taki Marinković stigao besan kao ris, ne želi da komunicira sa novinarima!

20:45

U Šimanovce stigla i majka Stanije Dobrojević.

20:31

Voditelji Darko Tanasijević i Maša Mihajlović nikad lepši!

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20:12

Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.

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Superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Autor: D.B.