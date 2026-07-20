AKTUELNO

Domaći

UŽIVO IZ MINUTA U MINUT SUPERFINALE 'ELITE 9' GONG!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovu noć je cela Srbija čekala!

22:26

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović saopštili su ko su ugroženi finalisti.

Foto: RED TV Printscreen

22:25

OGLASIO SE GONG!

22:19

Gledam,o novi prilog o statiscici

22:17

Bebica gleda svoj profil

Foto: TV Pink Printscreen

22:15

Bebica stigao u studio, gde je porazgovarao i sa voditeljkom Dušicom Jakovljević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo toga je preuveličano. Ne kažem da ništa nisam kriv, mene njeni roditelji ne interesuju. Ja nemam ništa sa njima. Teodora mora da reši sa njima, pa tek onda mogu ja. Kod sebe ne bih ništa menjao. Nijedna situacija, smršao sam 35 kila - rekao je Bebica.

22:14

Bebica porazgovarao sa voditeljkom Mašom Mihailović, nakon čega je pozirao fotoreporterima i potpisao se na kameru.

Foto: TV Pink Printscreen

22:11

Bebica se uputio u oldtajmer, dok je, za to vreme, ponovo išla čuvena Tošina pesma.

Foto: TV Pink Printscreen

22:10

Bebica pozvao glasače da glasaju za Teodoru, a onda otkrio da ona treba da porazgovara sa roditeljima.

Foto: TV Pink Printscreen

22:09

Dok njena majka vređa Bebicu, Teodora roni suze!

Foto: TV Pink Printscreen

22:03

pročitajte još

NE PREPOZNAJEM GA: Terzin brat besan i razočaran zbog njegovog odnosa sa Sofijom, neće da čuje za nju i njenu porodicu, a sa Milicom Veličković najavi

Majka Teodore Delić ne želi da čuje za Bebicu!

- Ne interesuje me šta ona priča- Teodora će njima da objasni mnoge stvari - rekao je Bebica.

- Nama je sve jasno, nema ona nama šta da objašnjava, ja sve vidim - rekao je otac Teodore Delić.

Foto: TV Pink Printscreen

22:02

Toša otpevao HIT pesmicu za Bebicu!

Foto: TV Pink Printscreen

21:50

Voditelji Ana Radulović i Milan Milošević saopštili su da je prvi izbačeni za večeras Nenad Macanović Bebica.

pročitajte još

Bukti nikad skandalozniji rat ljutih suparnica: Maja i Stanija se žestoko isprozivale, uvrede pljušte kao lude! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Maja i Stanija su se, nakon što je Stanija podignuta kao ugrožena, žestoko posvađale!

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

21:40 - Oglasio se prvi GONG za večeras!

Foto: TV Pink Printscreen

21:37

Prikazan pregled društvenih mreža sa impozantnim brojkama

21:28﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić najavili veče emocija u njihovom otvorenom studiju

pročitajte još

Potpuna dominacija! Gledanost Elite 9 oborila sve rekorde! Televizija Pink na TRONU! (VIDEO)

Nakon što su pozdravili goste, Darko je porazgovarao sa majkom Stanije Dobrojević.

- Jedva čekam da izađe, radujem se... Mnogo ružnih reči je izgovoreno o meni, to mo je teško palo. Morbidno. - rekla je Slavica.

Ona je govorila i o Asminu, ističući da ona ima hrabrosti da ga pogleda u oči, dok on to sigurno neće smeti.

- Bilo je mnogo suza - dodala je.

Nakon toga, voditeljka Ivana Šopić razgovarala je sa Mustafom.

- Užasno je što je Taki govprio tako o Staniji. Ona je dama, gospođa. Pozdravljam Stanijinu mamu. Zamalo familija da budem, ja nemam loše mišljenje, žao mi je što se to desilo - rekao je Mustafa.

Foto: TV Pink Printscreen

21:27

Voditeljka Maša Mihailović pozdravila gledaoce

Foto: TV Pink Printscreen

21:25

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila šta nas čeka u noći pred nama

Foto: TV Pink Printscreen

21:24

Prikazan pregled gledanosti

Foto: TV Pink Printscreen

21:21

Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović pozdravili su gledaoce, nakon čega su porazgovarali sa finalistima

21:18

NESTVARAN VATROMET U ŠIMANOVCIMA NAJAVIO POČETAK SUPERFINALA ELITE 9

Foto: TV Pink Printscreen

21:16 - Voditeljka Dušica Jakovljević pozdravila gledaoce

Foto: TV Pink Printscreen

21:15

NESTVARNA PLASNA TAČKA NA OTVARANJU SUPERFINALA 'ELITE 9'! TOŠA PREDNJAČI U KOREOGRAFIJI!

21:10

POČINJE DUGO IŠČEKIVANA SUPERFINALNA NOĆ!

pročitajte još

Bivši učesnik Elite 9 stigao povređen na superfinale: Ruka mu u gipsu, a svi se pitaju šta se desilo! (FOTO)

20:52

Taki Marinković stigao besan kao ris, ne želi da komunicira sa novinarima!

Foto: Pink.rs

20:45

U Šimanovce stigla i majka Stanije Dobrojević.

pročitajte još

Imao je priliku da se izvini! Stanijina majka na ivici suza, jedva čeka da zagrli ćerku, a za bivšeg zeta i Maju Marinković nije imala ništa lepo da k

Foto: Pink.rs

20:31

Voditelji Darko Tanasijević i Maša Mihajlović nikad lepši!

pročitajte još

Poslednje pismo Velikog šefa: Takmičari se okupili oko stola, stiglo bitno obaveštenje u Elitu! (VIDEO)

20:12

Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.

Superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

pročitajte još

STANIJU ĆU ZAGRLITI, A MAJU: Durdžići očekuju Asminovu pobedu, otkrili preko čega NIKADA NEĆE PREĆI Marinkovićevoj (VIDEO)

Autor: D.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Društvo

ISTORIJSKA NAVALA GRAĐANA! Stiglo više od 2 MILIONA prijava za 'Svoj na svome': Ministarka saopštila NAJNOVIJE VESTI - Rok se produžava, evo do kada!

Domaći

VELIKA ISPOVEST ASMINA DURDŽIĆA! Stao na put lažima: Otkrio sve o vezi sa Aneli Ahmić i njenoj trudnoći: Prvo veče sam joj dao 1000 evra, a onda je ne

Domaći

Muk u Beloj kući! Uroš započeo raskrinkavanje udate Jelene, Ivan odmah krenuo da pravi haos zbog tajne afere! (VIDEO)

Domaći

GLASAJTE ZA POBEDNIKA ELITE 9! Poslednje finalno izbacivanje večeras u 22h, spektakularno superfinale SUTRA U 21h uživo na Pinku!

Domaći

GLASAJTE ZA SVOG FAVORITA! Pratite uživo za SUPERFINALE Elite 9, a evo kako možete da izaberete pobednika (FOTO)

Domaći

TOTALNI RASKOL: Anđela izbacila Gastoza iz kreveta, on otrkio da joj ne veruje ništa, pa usledio maratonski razgovor