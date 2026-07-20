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UŽIVO IZ MINUTA U MINUT - SUPERFINALE ELITE 9! Taki Marinković BESAN KAO RIS! Ne želi da komunicira sa medijima! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovu noć je cela Srbija čekala!

20:52

Taki Marinković stigao besan kao ris, ne želi da komunicira sa novinarima!

Foto: Pink.rs

20:45

U Šimanovce stigla i majka Stanije Dobrojević.

Foto: Pink.rs

20:31

Voditelji Darko Tanasijević i Maša Mihajlović nikad lepši!

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20:12

Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.

Superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

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Autor: D.B.

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