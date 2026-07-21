ODLAZAK LEGENDE! Ko je bila Olivera Katarina? Diva jugoslovenskog filma i muzike koja je ostavila NEIZBRISIV TRAG - Od 'Skupljača perja' do SVETSKE SLAVE

Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je danas u 87. godini u Beogradu.

Olivera Katarina, rođena kao Olivera Petrović 5. marta 1940. godine u Beogradu, bila je jedna je od najvećih umetnica koje je iznedrila nekadašnja Jugoslavija. Glumica, pevačica i književnica, decenijama je važila za simbol lepote, harizme i umetničke autentičnosti, ostvarivši zapaženu karijeru kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni.

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Još kao devojčica pokazivala je sklonost ka umetnosti. Pohađala je časove baleta i klavira, a nakon završene Pete beogradske gimnazije kratko je studirala Pravni fakultet. Posle boravka u Parizu upisala je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, gde je započela put koji će je svrstati među najveće glumačke zvezde svog vremena.

Prve velike uspehe ostvarila je na pozorišnoj sceni, a ubrzo je postala jedno od najprepoznatljivijih lica domaće kinematografije. Svetsku slavu stekla je ulogom Lenčeta u kultnom filmu "Skupljači perja" reditelja Aleksandra Petrovića iz 1967. godine. Film je osvojio Gran pri žirija na Filmskom festivalu u Kanu i bio nominovan za Oskara za najbolji strani film, čime je Olivera Katarina postala međunarodno prepoznatljivo ime.

Pored glumačke, izgradila je i izuzetno uspešnu muzičku karijeru. Njena interpretacija tradicionalnih srpskih pesama, romansi i šansona osvojila je publiku širom Evrope. Nastupala je u najprestižnijim koncertnim dvoranama, uključujući legendarnu parisku Olimpiju, a pevala je i na zatvaranju Filmskog festivala u Kanu. Tokom karijere objavila je veliki broj singlova i albuma, izvodeći muziku na više jezika i u različitim žanrovima.

Umetničko ime "Katarina"dodala je svom imenu nakon smrti majke, u znak sećanja na nju. Tokom života bila je poznata i kao Olivera Vučo i Olivera Šakić, a osim glume i muzike bavila se i pisanjem. Objavila je memoarsku knjigu "Aristokratsko stopalo", kao i zbirku poezije "Beli badnjaci".

Olivera Katarina je ostvarila zapažene uloge u brojnim domaćim i stranim filmskim ostvarenjima, među kojima se izdvajaju "Skupljači perja", "San", "Goja", "Biće skoro propast sveta" i "Mark of the Devil". Za svoj rad dobila je brojna priznanja u zemlji i inostranstvu, a mnogi filmski kritičari smatraju je jednom od najznačajnijih glumica jugoslovenske kinematografije.

Iako je tokom karijere prolazila kroz brojne uspone i padove, Olivera Katarina ostala je upamćena kao umetnica snažnog karaktera, jedinstvenog glasa i prepoznatljive scenske pojave. Njeno ime i danas zauzima posebno mesto u istoriji srpskog i jugoslovenskog filma i muzike, a njen doprinos kulturi ostaje trajna inspiracija novim generacijama umetnika.

Autor: Iva Besarabić