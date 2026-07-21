Godinama nije glumila, a evo koju koleginicu je Olivera Katarina krivila za to: Odstranila me je iz pozorišta

Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je danas, ostavivši iza sebe bogatu umetničku karijeru i neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj kinematografiji.

Olivera Katarina, tokom jednog gostovanja, optužila je svoju pokojnu koleginicu Miru Stupicu da joj je spakovala otkaz šezdesetih godina prošlog veka u Narodnom pozorištu.

- Nekome sam smetala, ne godinu ili dve, smetala sam tri decenije. Nisam mogla u svojoj zemlji da snimam ploče, da snimam filmove. JA sam zatvarala Kanske festivale, pevala sam svuda, ali ovde nisam mogla.

- Imala sam nesreću da me jedna glumica odstrani iz pozorišta. Otišla sam na festival i dobila posle otkaz. Mira Stupica je tako želela. Govorila sam to i za njenog života. Smetala sam joj. Ostala sam bez pozorišta. Imala sve atribute dobre glumice, to su mi priznali još na akademiji. Mnogo mi žao jer se glumac samo vrednuje po pozorišnim ulogama. Nekako se prećutno prelazi preko filmskih uloga. Mnogo mi žao kad se setim šta sam sve mogla - požalila se glumica i pevačica voditeljki Vesni Dedić.

Olivera Katarina, rođena kao Olivera Petrović 5. marta 1940. godine u Beogradu, bila je jedna je od najvećih umetnica koje je iznedrila nekadašnja Jugoslavija. Glumica, pevačica i književnica, decenijama je važila za simbol lepote, harizme i umetničke autentičnosti, ostvarivši zapaženu karijeru kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni.Još kao devojčica pokazivala je sklonost ka umetnosti. Pohađala je časove baleta i klavira, a nakon završene Pete beogradske gimnazije kratko je studirala Pravni fakultet. Posle boravka u Parizu upisala je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, gde je započela put koji će je svrstati među najveće glumačke zvezde svog vremena.

Prve velike uspehe ostvarila je na pozorišnoj sceni, a ubrzo je postala jedno od najprepoznatljivijih lica domaće kinematografije. Svetsku slavu stekla je ulogom Lenčeta u kultnom filmu "Skupljači perja" reditelja Aleksandra Petrovića iz 1967. godine. Film je osvojio Gran pri žirija na Filmskom festivalu u Kanu i bio nominovan za Oskara za najbolji strani film, čime je Olivera Katarina postala međunarodno prepoznatljivo ime.

Autor: N.B.