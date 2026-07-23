DEA ĐURĐEVIĆ BROJI SITNO DO POROĐAJA! Objavila fotografiju sa stomakom do zuba, a evo ko je sve vreme kraj nje (FOTO)

Voditeljka Dea Đurđević sa suprugom Lazarem očekuje svoje prvo dete i sitno broji do porođaja. Ona maksimalno uživa u trudničkim danima i provodi ih kupujući stvari za bebu.

Dea je sada podelila fotografiju sa majkom i kumom i otkrila da joj one prave društvo u šopungu.

"Nas četiri u šopingu", poručila je Dea sa osmehom na licu, dok je u prvom planu bio njen trudnički stomak.

Ko je muž Dee Đurđević

Dea Đurđević je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je danas stupila u brak. Ona je otpočela ljubav sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da postanu roditelji.

"Svi su uz mene"

Trudna voditeljka Dea Đurđević nedavno je progovorila o ocu svog deteta i blagoslovenom stanju i istakla da se oseća sjajno.

- Svi su uz mene, cela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dve crte stvarno se odsečeš, ali presrećna sam - rekla je Dea.



Autor: N.B.