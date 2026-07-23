AKTUELNO

Domaći

ĐINA DŽINOVIĆ VIŠE NE LIČI NA SEBE! Harisova i Melinina ćerka pokazala drastičnu transformaciju, svi u šoku (FOTO)

Izvor: blic, pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović često deli trenutke iz privatnog života na društvenim mrežama, a sada je šokirala transformacijom. Đina je podelila fotografije na kojima ima kratku plavu paž frizuru sa šiškama, nakon čega je usledila lavina reakcija.

Đina je napravila kratak video u kome pokazuje novu frizuru i namešta se ispred kamere u crnom kratkom kombinezonu, dok je na licu imala sunčane naočari.

Nakon ove objave digla se prava bura na mrežama, ai Đina nije otkrila da li je u pitanju perika ili je zaista odsekla i ofarbala dugu, braon kosu.

Foto: Instagram.com

U Monaku se družila sa majkom i bakom

Majka Meline Džinović, Elma Galić, provodi leto kod svoje ćerke Meline u Monaku. Sa unukom i ćerkom Elma uživa u luksuzu, podelila i delić atmosfere sa plaže.

Majka Meline Džinović otputovala je u Monako, kod svoje ćerke Meline i zeta, britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda. Elma u luksuznom odmoru uživa u društvu svoje naslednice i unuke Đine.

Foto: Instagram.com

Na svom Facebook-u, Elma je podelila kako provodi dane u Monaku, objavivši i footografiju svoje unuke Đine, koja sa bakom uživa na plaži.

Osim na plaži, majka Meline Galić u Monaku uživa i u obilasku luksuznih restorana u kojima sa ćerkom, zetom i unukom uživa u skupocenim delicijama.

Inače, Haris Džinović je nedavno govorio o svojoj naslednici Đini. Istakao je da je ona spremna da osnuje porodicu.

- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju . I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - ispričao je pevač nedavno za medije.

Autor: N.B.

#Izgled

#Kosa

#transformacija

#Ćerka Harisa i Meline Džinović

#Đina Džinović

POVEZANE VESTI

Domaći

ĐINA DŽINOVIĆ SE JAVNO OBRATILA MAJCI: Pokazala kako na Baliju uživa u luksuzu, pa Melini poručila samo jedno

Domaći

ĐINA DŽINOVIĆ SE SKINULA U BIKINI, PA VRELIM POZAMA ZAPALILA MREŽE, a tek da vidite u kakvom luksuzu uživa na Maldivima! Harisova mala se baškari za s

Domaći

POSLE HARISA ŽIVI ŽIVOT KAO IZ BAJKE: Melina Džinović u haljini od 2.600 dolara, Đina pokazala kako uživa sa majkom! (VIDEO)

Domaći

Porodično smo se posvađali: Đina Džinović otkrila detalje iz doma, evo zbog čega je došlo do sukoba (FOTO)

Domaći

Ljudi gledaju i ne veruju: Đina Džinović sve šokirala, nećete verovati u kakvom izdanju je izašla na ulicu (FOTO)

Domaći

Ovako Đina Džinović ljubi mladog fudbalera: Ćerka Meline i Harisa podelila privatnu fotku, sve pršti od strasti