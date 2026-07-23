ĐINA DŽINOVIĆ VIŠE NE LIČI NA SEBE! Harisova i Melinina ćerka pokazala drastičnu transformaciju, svi u šoku (FOTO)

Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović često deli trenutke iz privatnog života na društvenim mrežama, a sada je šokirala transformacijom. Đina je podelila fotografije na kojima ima kratku plavu paž frizuru sa šiškama, nakon čega je usledila lavina reakcija.

Đina je napravila kratak video u kome pokazuje novu frizuru i namešta se ispred kamere u crnom kratkom kombinezonu, dok je na licu imala sunčane naočari.

Nakon ove objave digla se prava bura na mrežama, ai Đina nije otkrila da li je u pitanju perika ili je zaista odsekla i ofarbala dugu, braon kosu.

U Monaku se družila sa majkom i bakom

Majka Meline Džinović, Elma Galić, provodi leto kod svoje ćerke Meline u Monaku. Sa unukom i ćerkom Elma uživa u luksuzu, podelila i delić atmosfere sa plaže.

Majka Meline Džinović otputovala je u Monako, kod svoje ćerke Meline i zeta, britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda. Elma u luksuznom odmoru uživa u društvu svoje naslednice i unuke Đine.

Na svom Facebook-u, Elma je podelila kako provodi dane u Monaku, objavivši i footografiju svoje unuke Đine, koja sa bakom uživa na plaži.

Osim na plaži, majka Meline Galić u Monaku uživa i u obilasku luksuznih restorana u kojima sa ćerkom, zetom i unukom uživa u skupocenim delicijama.

Inače, Haris Džinović je nedavno govorio o svojoj naslednici Đini. Istakao je da je ona spremna da osnuje porodicu.

- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju . I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - ispričao je pevač nedavno za medije.



Autor: N.B.