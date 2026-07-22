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Edita Aradinović ćerki dala posebno ime: Nosi moćnu simboliku i sve je popularnije u Evropi

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs ||

Pevačica Edita Aradinović danas je postala majka. Na svet je donela svoje prvo dete, ćerku kojoj je dala ime Zoja, a vest je obradovala njene brojne fanove i kolege sa estrade.

Pevačica se odlučila za kratko, zvučno i sve popularnije ime koje nosi snažnu simboliku. Ime Zoja potiče iz grčkog jezika, od reči zoe, koja znači "život", pa se često prevodi i kao "ona koja donosi život", "puna života" ili "životna".

Zbog svog značenja, ime Zoja simbolizuje vitalnost, radost, snagu i novi početak, zbog čega ga mnogi roditelji biraju upravo za svoje naslednice. Veruje se da devojčice koje nose ovo ime odlikuju vedar duh, energija i optimizam.

Ime Zoja rasprostranjeno je u brojnim evropskim zemljama, naročito među slovenskim narodima, gde poslednjih godina beleži veliku popularnost. Istovremeno je tradicionalno, ali i moderno, lako se izgovara na različitim jezicima i zbog svoje jednostavnosti ostavlja snažan utisak.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

"U sjajnim odnosima sa bivšim"

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre, objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

Autor: N.B.

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