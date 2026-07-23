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Bićeš najbolja mama na svetu! Luna i Nina čestitale Editi rođenje ćerke, ona mlađoj Đoganijevoj poručila: Ti si sledeća! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Aradinovićeva se ostvarila u najvažnijoj ulozi u životu, što je poželela i svojoj mlađoj rođaki.

Pevačica Edita Aradinović juče se porodila i na svet donela ćerku, kojoj je dala neobično ime - Zoia.

Čestitke su počele da pristižu, a posebnu pažnju privukle su reči koje su Editi uputile sestre Đogani - Luna i Nina.

- Čestitam mojoj sestri na rođenju najveće ljubavi, one prave bezuslovne koja ti nikada neće okrenuti leđa. Ostalo sve znaš, neka vas Bog čuva, napisala je Luna Đogani, a Edita Aradinović joj odgovorila: "Volim te Luna moja, sve znaš".

Foto: Instagram.com

Usledila je čestitka i mlađe Đoganijeve, Nine, koja je Editi poručil: Moja najlepša sestrica se porodila i donela najlepšeg anđela na svet. Bićeš najbolja mama na svetu, volim vas puno. Čestitam, napisala je Nina Đogani, a Edita joj odmah odgovorila: Srce moje lepo! I ja vas, Nina ti si sledeća!

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Edita Aradinović porodila se u Narodnom frontu i na svet donela svoje prvo dete. Novopečena mama se ovog jutra oglasila izuzetno emotivnom porukom uz sliku malenih ćerkicinih nogu: "Zoia 22.07.2026. Hvala vam dobri ljudi. Ovaj osećaj je nezamenjiv!"

Autor: R.L.

#Edita Aradinović

#Luna Đogani

#Nina Đogani

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