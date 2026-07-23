Potresne scene u Borči! Pevačica Nevena Hot sahranjuje ćerku (23), kovčeg prekriven belim cvećem, bolni krici odjekuju grobljem! (FOTO)

Mlada Anastasija preminula je u bolnici od teških povreda zadobijenih u jezivoj saobraćajnoj nesreći u Beogradskom naselju.

Čerka pevačice Nevene Hot, Anastasija T. poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Borči, a danas se na lokalnom groblju Zbeg održava sahrana.

Prijatelji i članovi porodice okupili su se ispred kapele da upute poslednji pozdrav dvadesettrogodišnjoj devojci, koja je tragično izgubila život.

Kovčeg je prekriven belim cvećem, a na krstu je zakačen i grb fudbalskog tima Partizan, koji je Anastasija očigledno jako volela.

Grobljem odjekuju bolni krici i suze najmilijih, koji se danas opraštaju od Anastasije.

Podsetimo, pre nekoliko dana Nevena je rasplakala sve potresnom objavom na Instagramu kada je napisala: Kupila sam mojoj mezimici, mojoj princezi haljinu. Majke to obično kupuju za venčanje ćerke, ja mom deteetu haljinu u kojoj ću je sahraniti. Žabice moja mala... slomila si mi srce u milion delova... i nikad se neće više sastaviti. Kako preživeti ovu bol...

Autor: Pink.rs