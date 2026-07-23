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Tužna lica, bolne suze, a na majicama njeno ime! Prijatelji ćerke Nevene Hot jednim postupkom rasplakali sve, Anastasija je obožavala Partizan, a drugovi su joj ovako ispunili POSLEDNJU ŽELJU! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook Printscreen/Pink.rs ||

Veliki broj prijatelja i članova porodice okupio se danas na groblju da na večni počinak isprati dvadesettrogodišnju Anastasiju.

Danas se na lokalnom groblju u Borči održava sahrana Anastasije T., ćerke pevačice Nevene Hot, koja je tragično izbugila život u saobraćajnoj nesreći u svom naselju.

Koliko je Anastasija bila voljena među svojim prijateljima dokazuje i broj ljudi koji se okupio da joj uputi poslednji pozdrav danas na groblju Zbeg.

Nevenina ćerka je obožavala fudbalski klub Partizan, pa je tako grb ovog kluba zakačen na krst, dok su njeni drugovi obučeni u crne majice, koje simbolizuju dres Partizana. I dok na leđima piše njeno ime, napred stoji Anastasijin lik.

Ovaj postupak Anastasijinih prijatelja rasplakao je sve prisutne, koji nisu skrivali bol i težinu zbog njenog preranog odlaska.

Podsetimo, pevačica se oprostila od svoje mezimice putem Instagrama pre nekoliko dana bolnom porukom: Kupila sam mojoj mezimici, mojoj princezi haljinu. Majke to obično kupuju za venčanje ćerke, ja mom detetu haljinu u kojoj ću je sahraniti. Žabice moja mala... slomila si mi srce u milion delova... i nikad se neće više sastaviti. Kako preživeti ovu bol...

Autor: Pink.rs

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