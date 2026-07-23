Voli je tetka najviše na svetu! Oglasila se Indi nakon što se Edita porodila, evo šta je poručila sestričini! (FOTO)

Spremna je za veoma važnu ulogu u životu.
Pevačica Edita Aradinović juče se porodila i na svet donela svoje prvo dete, devojčicu kojoj je dala neobično ime - Zoia.
Čestitke pljušte sa svih strana, a sada se oglasila i ponosna tetka, Editina sestra, Indi Aradinović koja ne krije sreću zbog nove uloge u životu.
- Hvala svima na čestitkama. Divni ljudi. Jedva čekam da je vidim. Moja Zoia 22.07.2026. Ljubi je i voli tetka najviše na svetu - napisala je Aradinovićeva uz fotografiju na kojoj se osmehuje.
Podsetimo, Edita i Indi su ranije imale problema u porodičnim odnosima, ali uspele su sve da reše i sada imaju pravi sestrinski odnos.
Autor: R.L.