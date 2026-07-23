Nije ruka, ovo mu je noga! Darko Lazić se zaigrao u fotošopu, veštačka inteligencija mu NAPUMPALA BICEPS, svi plaču od smeha! (FOTO)

Njega su ovi komentari očigledno nasmejali, jer sliku nije uklonio, niti zabranio komentare.

Popularni pevač Darko Lazić vrlo često zna da se našali i na svoj i na tuđ račun, a sada je uspeo da zabavi svoje mnogobrojne pratioce na društvenim mrežama.

Naime, on je objavio očigledno fotošopiranu i dorađenu fotografiju sebe, a u kreiranju savršenog, nabildovanog bicepsa izgleda da mu je pomogla veštačka inteligencija.

"Svi koriste AI, samo Darko AL!", "Terminator!", "Dobar, Dare, za kratko vreme se razvio..." ,"Hejteri bi rekli da je AI", "Dare, samo nemoj da se prebilduješ", "Nije ruka, ovo mu je noga", glasili su samo neki od komentara pratilaca koji su Darko očigledno jako zabavili.

Autor: R.L.