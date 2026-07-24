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Za nju su godine samo broj! Suzana Mančić se udala za Grka, a sada pokazala izvjano telo na pragu osme decenije! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Oduvek je važila za ženu koja izuzetno vodi računa o svom telu i licu.

Čuvena voditeljka i "Loto devojka", Suzana Mančić ima 69. godina, ali godine su za nju zaista samo broj, pošto bi joj na liniji mogle pozavideti i duplo mlađe dame.

Nakon što se punila baterije i odmarala u prelepom ambijentu vile svojih bliskih prijatelja u okolini Beograda, gde je uživala pored bazena u ležernom, letnjem izdanju. Suzana se uputila na svoju omiljenu destinaciju.

Foto: Instagram.com/ natalija.kunic

Voditeljka trenutno boravi u Grčkoj, gde uživa u zasluženom odmoru i morskim čarima u društvu svoje ćerke Natalije.

Sudeći po fotografijama na kojima ne skida osmeh, Suzana očigledno prolazi kroz jedan od najlepših perioda ovog leta.

Suzana i Simeon svoju dugogodišnju vezu krunisali su brakom 2018. godine, a od tada žive na relaciji Beograd–Atina.

Foto: Instagram.com/suzanamancicofficial

Nekadašnja loto devojka, koja i danas važi za jednu od najatraktivnijih javnih ličnosti na domaćoj sceni, otvoreno je govorila o iskušenjima u braku i priznala da joj je u jednom periodu kroz glavu prošla pomisao na prevaru.

Autor: R.L.

#Suzana Mančić

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