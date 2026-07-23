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Lepa Brena nikad emotivnija! Čestitala Bobi rođendan i otvorila porodični album, slike sa venčanja raznežile sve! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Čestitke se nižu, a Brena je uz sve dodala prigodnu pesmu i nežne reči.

Slobodan Boba Živojinović, proslavljeni jugoslovenski teniser, danas je napunio 63. godine, a čestitka koja je sve oduševila je ona od njegove supruge, naše proslavljene muzičke zvezde Lepe Brene.

Foto: Instagram.com

Brena je otvorila porodičan album, i sa svojim Instagram pratiocima podelila najintimnije trenutke iz braka dugog 34 godine.

Tu su slike sa svadbe, iz njihovih mlađih dana, iz perioda kada su tek postali roditelji, pa sve do najnovijih selfija koje zajedno prave u zrelim godinama.

Uz sve to, Brena je podelila i svoju pesmu "Bobo, Bobo" koja je upravo za njega i napisana.

Čestitke za Živojinovića su se nizale, dok mu je Brena jednostavno poručila: "Srećan rođendan, ljubavi"!

Autor: R.L.

#Lepa Brena

#slobodan boba zivojinovic

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