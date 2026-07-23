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Da li preuzima titulu najpoželjnije bake na Balkanu? Pevačica dobila prvo unuče, ne krije radost!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ostvarila joj se velika želja, jer je njen jedinac dobio dete.

Arijan Vuica, sin jedinac poznate pevačice Alke Vuice, i njegova partnerka Dora Šitum Vuica dobili su prvo dete, čime je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana.

Foto: Instagram.com

Pevačica Alka Vuica ima ogroman razlog za slavlje jer je beba stigla na svet. Arijan, kojeg je Alka dobila u vezi sa Vukom Veličkovićem, i njegova izabranica Dora, koja je inače šminkerka i umetnica, postali su roditelji.

Alka Vuica nije krila koliko je uzbuđena zbog nove životne uloge, a o tome je ranije govorila sa velikim emocijama.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Alka je poznata po svojim kontroverznim izjavama, a nedavno je jednom potpuno zaprepastila sve. Naime, ona je otkrila da je imala iskustva sa ženama i to tokom 80. godina prošlog veka. Kako je istakla, nije nikada bila zaljubljena u pripadnice nežnijeg pola, ali je imala veoma lepa iskustva sa ženama.

Autor: R.L.

#Alka Vuica

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