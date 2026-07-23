Da li preuzima titulu najpoželjnije bake na Balkanu? Pevačica dobila prvo unuče, ne krije radost!

Ostvarila joj se velika želja, jer je njen jedinac dobio dete.

Arijan Vuica, sin jedinac poznate pevačice Alke Vuice, i njegova partnerka Dora Šitum Vuica dobili su prvo dete, čime je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana.

Pevačica Alka Vuica ima ogroman razlog za slavlje jer je beba stigla na svet. Arijan, kojeg je Alka dobila u vezi sa Vukom Veličkovićem, i njegova izabranica Dora, koja je inače šminkerka i umetnica, postali su roditelji.

Alka Vuica nije krila koliko je uzbuđena zbog nove životne uloge, a o tome je ranije govorila sa velikim emocijama.

Podsetimo, Alka je poznata po svojim kontroverznim izjavama, a nedavno je jednom potpuno zaprepastila sve. Naime, ona je otkrila da je imala iskustva sa ženama i to tokom 80. godina prošlog veka. Kako je istakla, nije nikada bila zaljubljena u pripadnice nežnijeg pola, ali je imala veoma lepa iskustva sa ženama.

Autor: R.L.