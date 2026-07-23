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Sin Halida Bešlića danas ima veliki povod za slavlje! Dino objavio lepe vesti, posle tragedije ponovo ima osmeh na licu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen ||

Prošle godine u oktrobru ostao je bez oca, a ove godine i bez majke, koja mu je bila veliki oslonac u životu.

Sin Halida Bešlića, Dino Bešlić danas ima veliki povod za slavlje, njegovoj deci, blizancima dečaku i devojčici, danas je 12. rođendan.

Dino im se putem Instagrama obratio emotivnom porukom i fotografijom na kojoj su imali tek nekoliko sati.

- Danas je mojim bebama 12. rođendan. Da ste mi živi, zdravi i srećni puno godina - napisao je Dino, a usledile su čestitke.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Dino je u kratkom periodu ostao bez oba roditelja, što je bio veoma bolan udarac za njega. Legenda narodne muzike Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra 2026., a samo nekoliko meseci kasnije 1. juna ove godine preminula je i njegova supruga Sejda.

Foto: Printscreen YouTube/Pink.rs

Autor: R.L.

#Dino Bešlić

#Halid Bešlić

#Sejda Bešlić

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