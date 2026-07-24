Sloba Radanović na meti prevaranata! Ukrali mu identitet, pa ljudima izvlače novac: Ne nasedajte!

Pevač Sloba Radanović obratio se svojim pratiocima na društvenim mrežama nakon što je saznao da se internetom šire lažni profili koji se predstavljaju u njegovo ime i pokušavaju da izvuku novac od njegovih fanova.

Kako bi sprečio da neko postane žrtva prevare, Sloba je na Instagramu objavio fotografiju svog zvaničnog TikTok naloga i jasno stavio do znanja da je to jedini profil koji koristi na toj platformi.

- Ovaj nalog je moj jedini TikTok nalog. Svaki drugi je lažan. Čujem da postoje nalozi koji pišu ljudima, traže neke uplate, donacije... Ne nasedajte! - poručio je pevač uz emotikon srca.

Na ovaj način Radanović je upozorio svoje fanove da budu posebno oprezni ukoliko im se neko obrati sa profila koji se predstavlja kao njegov i zatraži novac, donacije ili bilo kakvu vrstu uplate.

Podsetimo, Slobina supruga Jelena veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde često komunicira sa pratiocima i odgovara na njihova pitanja.

Tako je nedavno otvorila popularni "Q&A", a jedno od pitanja odnosilo se na to ko je najzahtevniji muškarac u njenom životu.

- Sloba. Dečacima sam samo mama. A Slobi sam žena, sestra, najbolji drug, poslovni savetnik i psiholog - napisala je Jelena, nasmejavši svoje pratioce iskrenim odgovorom.

Autor: D. T.