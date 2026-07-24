Tea Tairović se uselila u luksuznu kuću u Crnoj Gori: Pogled puca na more, pogledajte ovaj raj (FOTO)

Regionalna muzička zvezda Tea Tairović konačno se uselila u svoju luksuznu nekretninu u Crnoj Gori, u Luštici, koju je kupila pre dve godine.

Ona je toliko i čekala da se završe radovi, a sada uživa u prelepom pogledu na more sa svoje terase. Jedna od najpopularnijih pevačica na ovim prostorima pohvalila se pogledom koji puca na plažu, te je njenim pratiocima bilo jasno samo jedno - da su se ona i njen suprug Ivan konačno uselili!

Fotografiju je pratila i njena pesma "Plavo more" koja je jedna od slušanijih numera ove godine, pogotovo kada je reč o Crnoj Gori.

Iako je prethodne dve godine stan uređivan do najsitnijih detalja, pevačica je nedavno u intervjuu otkrila da je najvažniji deo posla prepustila svojoj majci Božici, koja je bila zadužena za uređenje enterijera.

Po Teinoj želji, stan je opremljen u elegantnim belim i zlatnim tonovima, a svaki detalj pažljivo je biran kako bi prostor odisao luksuzom, ali i toplinom doma. Kako je pevačica istakla, majka je najbolje znala kako da njene zamisli pretoči u stvarnost, pa je konačan rezultat upravo onakav kakav je priželjkivala.

Ipak, Tea neće imati mnogo vremena da uživa u svom novom domu. Tokom čitavog leta gotovo svakodnevno nastupa širom regiona, a njen kalendar mesecima unapred popunjen je koncertima i gostovanjima. Publika je očekuje u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, ali i u brojnim evropskim gradovima u kojima tradicionalno nastupa tokom letnje turneje.

Upravo zbog zgusnutog rasporeda, luksuzni stan u Luštici biće joj idealna oaza mira između putovanja i nastupa, mesto gde će moći da napuni baterije i predahne od tempa koji prati jednu od najtraženijih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni.

Autor: D. T.