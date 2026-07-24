STAN MAJE BEROVIĆ U BEOGRADU PRŠTI OD LUKSUZA: U opremanje uložila 200.000 evra, ima još jedan u istoj zgradi, a o ovim detaljima svi govore (FOTO)

Pevačica Maja Berović prošle godine uselila se u novu luksuznu nekretninu u Beogradu. Ona je, prema pisanju medija, kupila stan u zgradi u kojoj je prethodno već posedovala nekretninu, pa se samo prebacila u novu.

Maja Berović je za opremanje novog stana potrošila oko 200.000 evra. Maja i njen suprug su mesecima sređivali svoj novi dom, koji je uređen po najmodernijim standardima.

Maja se skoro uselila u novi stan koji je kupila u istoj zgradi gde je i živela. Ona i Alen su bili uključeni u čitav proces od kupovine, do renoviranja u koje su uložili oko 200.000 evra - rekao je izvor za "Telegraf".

Maja poslednjih meseci redovno obajvljuje fotografije iz luksuzno doma koji se nalazi u elitnom delu Beograda.

Na fotografijama se može videti da dominira bela boja i da je sve uređeno po poslednjim trendovima kada je reč o enterijeru.

Veliku pažnju pratilaca privukli su lusteri u njenoj trpezariji, a Majinu kuhinju bi svaka žena poželela. Majin sta je prostran, ima više soba i terasa, a pevačica čak ima i deo za ulepšavanje.

Takođe, Maja u stanu voli i da vežba.

U stanu se nalaze ogromni ormani i plakari, budući da pevačica ima mnogo garderobe, a najviše voli da uživa na prostranoj garnituri u dnevnoj sobi.

Maja Berović o braku: "Prevaru ne bih oprostila"

Pevačica Maja Berović i njen suprug Alen važe za jedan od najskladnijih parova na estradi. Otkrila nam je i da li bi oprostila prevaru.

- Mislim da ne bih. Ne znam da li bih mogla da živim sa tim. Kad bi se to desilo da ja ne saznam, onda svaka čast. Ono što ne znam, ne boli me, ali kada bih saznala verovatno ne bih - iskrena je bila ona.

Pevačica se dotakla i estetskih korekcija. Maja nam je otkrila kako se privikla na “nov” izgled usana.

- Ja sam to prvenstveno uradila iz zdravstvenih razloga, jer mi je smetalo. U zadnje vreme sam jako često imala i neke male upale usni i prosto sam želela da to rešim, ali nisam imala hrabrosti. Uvek me to plašilo ti rezovi na usnama. Ipak je to lice, tako da se nisam usuđivala i na kraju sam rekla: “E sad moraš.” Moram da kažem da koliko sam se plašila toga, super je prošlo. Ja sam za sedam dana bila ponovo normalna osoba, bez ikakvih konaca. Nemam nikakve posledice. Još malo ima, ne može se to izvaditi sve odjednom. Potrebno je vreme da prođe da bi se ostatak izvadio, ali ću i ostatak da izvadim kad dođe vreme za to - ispričala je pevačica, koja je govorila i o svojim koleginicama.

Autor: M.K.