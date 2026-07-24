ISPLIVALA PREPISKA SLOBE VASIĆA I MISTERIOZNE DEVOJKE: Posle glasina o razvodu osvanule ŠOK poruke

Isplivala je navodna prepiskа Slobe Vasića koja otkriva detalje o njegovom privatnom životu i spekulacijama o razvodu sa Jelenom.

Nakon što su se u javnosti pojavile spekulacije da se pevač Slobodan Sloba Vasić razvodi od supruge Jelene, domaći mediji objavili su prepisku za koju tvrde da je nastala 30. juna i 1. jula.

Prema tim navodima, u pitanju je dopisivanje između pevača i devojke čiji identitet nije otkriven javnosti. Kako se navodi, komunikacija je vođena preko njegovog zvaničnog Instagram profila slobavasic_official, sa verifikovanom plavom oznakom.

U objavljenim porukama vidi se da pevač sagovornici najpre šalje poruku: "Malena", uz emotikone poljubaca, a nakon što nije dobio odgovor, navodno joj piše: "Zvao sam te, nema te nigde."

Prema objavljenim skrinšotovima, u nastavku razgovora Vasić navodno pita devojku: "Hoćeš kod mene?" Kada ga ona pita gde se nalazi, odgovara da je na Karaburmi. Nakon što ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, usledio je odgovor: "Naravno", a zatim i poziv: "Pa hajde, za koliko si tu?"

Pažnju javnosti privukao je i detalj sa objavljenih fotografija ekrana na kojima se vidi da je u razgovoru bila uključena opcija "disappearing messages", odnosno nestajuće poruke.

Autor: M.K.