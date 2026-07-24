AKTUELNO

Domaći

ZDRAVKO MAMIĆ U ZAGRLJAJU 27 GODINA MLAĐE: Na njenoj ruci zasijao skupoceni prsten, fotografija zapalila mreže (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Nekadašnji fudbalski funkcioner Zdravko Mamić (67) zaintrigirao je javnost, ali ovoga puta u centru pažnje je njegov ljubavni život.

Njegova najnovija fotografija na Instagramu na kojoj pozira sa 27 godina mlađom partnerkom Jelenom izazvala je pravu buru komentara i spekulacija na društvenim mrežama.

Dok su pozirali u prirodi, svu pažnju pratilaca ukrao je jedan poseban detalj – veliki dijamantski prsten na Jeleninoj ruci, zbog čega su se mnogi odmah zapitali da li je par spreman za brak i da li je pala tajna veridba.

Foto: Instagram.com

Vezu potvrdili pre tri godine

Iako su svoju vezu javno potvrdili početkom 2023. godine, Mamić i Jelena se trude da svoj privatni život drže podalje od očiju javnosti. Jelena je inače rodom iz Ljubuškog, a poznato je da par danas živi zajedno i da su uredili svoj zajednički dom u Mostaru. Pored emocija, njih dvoje uspešno grade i poslovnu saradnju kroz zajednička ulaganja u solarnu energiju.

Svaki njihov zajednički korak izaziva ogromno interesovanje medija i javnosti, što se videlo i nedavno kada su privukli veliku pažnju pojavljivanjem na nastupu Svetlane Cece Ražnatović na Jahorini. Ostaje da se vidi da li će par uskoro i zvanično potvrditi glasine o venčanju.

Foto: Beta/Admir Buljubašić

Autor: M.K.

#Devojka

#Prsten

#Zagrljaj

#Zdravko Mamić

#mreže

POVEZANE VESTI

Domaći

Upoznali su se dok je ona bila u braku: Otkriveni detalji veze Duška Tošića i Nore, evo od kada postoji hemija između njih

Fudbal

FUDBALSKA VEST DANA! Zdravko Mamić posle Dinama preuzima drugog velikana u regionu?

Domaći

OSTALA DETE U DUŠI! Jovana Jeremić obukla šorts za decu, pa se bacila na posao: Zapalila mreže u ovom izdanju, SVAKI MIŠIĆ JE NA SVOM MESTU! (FOTO)

Ostali sportovi

FOTOGRAFIJA NOVAKA ĐOKOVIĆA ZAPALILA DRŠTVENE MREŽE: U ovakvom izdanju ga još nismo viđali (FOTO)

Domaći

VERILA SE ALEKSANDRA MLADENOVIĆ! Prsten od 5.000 evra zasijao na njenoj ruci, svi pričaju o ovom nakitu od dijamanta (FOTO)

Domaći

Rađenova bivša žena trudna! Pevačica pokazala stomak u kratkoj haljini: Počeli smo da... (FOTO)