Ceca ušla u rat na društvenim mrežama! Hitno reagovala zbog klevete: Sve ovo ćeš morati da dokažeš!

Svetlana Ceca Ražnatović rešila je da stane na put uvredama i neosnovanim optužbama koje se poslednjih godina sve češće pojavljuju na društvenim mrežama. Folk zvezda jasno je stavila do znanja da više neće prelaziti preko komentara koji, kako smatra, narušavaju njen ugled, već će svaki slučaj prepustiti nadležnim institucijama.

Sve je počelo nakon što je pevačica na svojim društvenim mrežama objavila snimak ispred porodične kuće. Na video-zapisu vidi se kako voda curi na više mesta, a Ceca je želela da pokaže situaciju sa kojom se suočila. Međutim, ubrzo su pojedini profili i kanali preuzeli njen snimak, uz komentare koji nisu govorili samo o samom događaju, već su iznosili lične ocene i tvrdnje na račun njenog lika i dela.

Takav sadržaj nije prošao bez reakcije jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvezda. Ceca je javno odgovorila autoru jednog od spornih komentara i poručila da će pravdu potražiti na sudu.

-Gistro si ti objektivan. Ide tužba, pa ćeš sve ove navode morati da dokažeš. Sram te bilo - napisala je Ražnatovićeva.

Ovom objavom pevačica je jasno stavila do znanja da više neće tolerisati, kako smatra, širenje neistina i uvredljivih tvrdnji na internetu. Njena poruka izazvala je brojne reakcije pratilaca, od kojih su mnogi podržali odluku da zaštitu svog ugleda potraži pravnim putem.

Poznato je da su društvene mreže poslednjih godina postale mesto na kojem javne ličnosti svakodnevno trpe kritike, uvrede i različite optužbe, a sve više poznatih odlučuje da takve slučajeve rešava pred sudom. Čini se da je i Ceca sada odlučila da povuče jasnu granicu i svima koji iznose ozbiljne optužbe poruči da će za svoje reči morati da odgovaraju.

Dobila još jedno unuče

Podsetimo, Cecina ćerka Anastasija Ražnatović nedavno je u tajnosti rodila sina Ilijana, a ona i njen partner Nemanja Gudelj uspešno su krili njenu trudnoću od medija.

- Anastasija je odlično, beba je odlično. Videli smo se samo preko video-poziva. Veljko je već tamo sa Bogdanom, očekujem se i ja i stižem u nedelju. Mali se menja, svakim danom je drugačiji - rekla je Ceca.

Ona se tada osvrnula i na odluku Anastasije i Nemanje da trudnoću sačuvaju daleko od očiju javnosti.

- Nisam ja ništa čuvala, to je njihova želja bila da bude njihova privatna stvar, što smatram da je potpuno okej. Nije to bila tajna za moj bliski krug prijatelja, oni su ispoštovali njihovu želju. Videli ste i sami da to nijedne sekunde nije došlo do javnosti, nego onog momenta kada su roditelji objavili. To je njihovo dete, oni odlučuju o tome - poručila je pevačica.

Autor: D .T.