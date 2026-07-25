Želela sam da se porodim prirodno! Edita Aradinović objavila fotke iz porodilišta, do detalja opisala svoje iskustvo: Želim svima da dožive ovaj osećaj!

Pevačica Edita Aradinović postala je majka devojčice kojoj je dala ime Zoia. Porodila se 22. jula, a sada je na mrežama, gde je bila aktivna tokom čitave trudnoće, podelila detalje porođaja u GAK "Narodni front".

Tri dana nakon porođaja sa svojim pratiocima podelila je svoje iskustvo, te rešila da otkrije kako je izgledao ceo proces kroz koji je prošla. Već je imala kontrakcije kada je stigla u porodilište.

- Uspela sam i da se našminkam da budem lepa na porođaju, ali i da odbijem epiidural do granice bola 8/10. Ovde me pripremajuu - napisala je, pa dodala:

- Ovde sam već pristala na epidural, jer sam se raspadala - poručila je Edita.

Iako je želela da se porodi prirodnim putem, doktori su se ipak odlučili za carski rez.

- Mnogo sam želela da se porodim prirodno. Pripremala sam se na to, čak je poranila, jer je termin bio 3. avgusta. Međutim, nije se spustila i da ne davim detaljima, rodila se Zoia, Živa i zdrava.

Objavila je i fotografiju s tek rođenom bebom u naručju i emotivnu poruku:

- Ovaj osećaj želim da svi doživite.

Iako brojne porodilje posle carskog reza danima leže u krevetu, to kod nje nije bio slučaj.

- Carski je prošao odlično, već sutradan sam hodala. Evo već je treći dan i skoro sam kao nova.

Nije krila ni da je oduševljena osobljem u porodilištu.

- Osoblje u frontu je predivno, od doktora, babica, pa preko pedijatrijskih sestara - napisala je i na kraju celokupno iskustvo zaključila.

- Ja sam za ovo živela od malena i stvarno sam presrećna. Zahvalna i emotivna što sam je donela na svet. Zato i delim sve sa vama.

Autor: D.T.