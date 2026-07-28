Goga Sekulić usred noći zatekla nezvanog gosta u hotelskoj sobi: Odmah počela da vrišti!

Pevačica Goga Sekulić doživela je nesvakidašnju neprijatnost tokom boravka u inostranstvu, gde je prethodnih dana imala zakazane nastupe.

Posle tri večeri provedene na bini, rešila je da sebi priušti predah, pa je rezervisala smeštaj u hotelu sa pet zvezdica, nadajući se da će se konačno naspavati i odmoriti. Ipak, umesto mirne noći, sačekalo ju je iznenađenje koje nije mogla ni da nasluti.

Naime, u svojoj hotelskoj sobi primetila je miša kako trči po podu. Zatečena prizorom, odmah je uzela telefon i zabeležila čitavu situaciju, dok je životinja u jednom trenutku nestala ispod kreveta.

- Evo ga, beba miš. Ja u četiri ujutru posle nastupa. Jao, otišao je ispod kreveta - čuje se Goga na snimku, uz smeh, vrisku i nevericu.

Video je ubrzo završio na društvenim mrežama, gde je izazvao lavinu komentara. Dok su pojedini korisnici celu situaciju doživeli kao simpatičnu anegdotu i našalili se na Gogin račun, drugi su ostali zatečeni činjenicom da se ovako nešto dogodilo u hotelu koji nosi pet zvezdica, pa su se zapitali kako je do toga uopšte moglo da dođe.

Pokreće novi biznis

Pevačica je odlučila da se oproba u novom poslovnom poduhvatu i uplovi u preduzetničke vode, piše Kurir. Naime, zajedno sa ocem pokrenula je proizvodnju i prodaju autentičnog pljevaljskog sira, na kojem je, kako kaže, radila mesecima.

https://www.instagram.com/p/DZ0qTROsYa5/

Goga s ponosom ističe da je reč o pravom domaćem specijalitetu, a kupcima će biti dostupni i mladi i stari sir. Iako je mogla da formira znatno višu cenu, pevačica je odlučila da kilogram košta oko 900 dinara kako bi proizvod bio dostupan što većem broju ljudi. Njen plan je da posao proširi i omogući redovan plasman pljevaljskog sira u Beogradu, gde se ovaj specijalitet za sada može pronaći na svega nekoliko mesta.

Međutim, prodaja sira nije samo običan poslovni poduhvat, već i deo njenog životnog stila. Goga tvrdi da je upravo pljevaljski sir zaslužan za njen besprekoran izgled.

Autor: D. T.