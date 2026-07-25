Poznati reper čeka treće dete! Sajfer se tek oženio Lejlom, a sada su stigle radosne vesti

Poznati bosanski reper Adnan Nikšić Sajfer (33) uskoro će dobiti treće dete. Njegova supruga Lejla pojavila se sa njim na javnom događaju, gde njen trudnički stomak nije mogao da prođe nezapaženo.

Sajfer, inače, iz prethodnog braka ima dva sina. Sajfer i Lejla privukli su veliku pažnju na manifestaciji Balkan Boxing 9 u Sarajevu, koja je okupila brojne ljubitelje borilačkih sportova, ali i poznate ličnosti iz regiona.

Reper je na događaj stigao u društvu supruge, a mnogi su odmah primetili da će njihova porodica uskoro postati bogatija za još jednog člana. Snimci sa događaja brzo su se proširili društvenim mrežama, a budućim roditeljima stigle su brojne čestitke.

Ljubavna priča Sajfera i Lejle traje godinama.

Nakon više od pet godina zajedničkog života, njih dvoje su nedavno svoju ljubav krunisali brakom, a sada ih očekuje još jedan veliki životni korak - dolazak bebe.

Lejla je godinama reperova najveća podrška, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Sajfer je više puta isticao da je upravo ona njegov oslonac, ali i osoba koja učestvuje u organizaciji njegovih poslovnih obaveza i kreativnih procesa.

Negirao sukob sa Karleušom

Sajfer je nedavno gostovao u emisiji "Amidži šou", gde je progovorio o spekulacijama o sukobu sa pop zvezdom Jelenom Karleušom.

- Nemamo sukob, nešto me je prozvala na storiju. Čak sam rekao da ne znam ko šta može da kaže za Karleušinu karijeru, koja je ogromna. Jednostavno moje mišljenje u tom trenutku je bilo da mi se nije svideo taj album, apsolutno imam pravo da kažem bez ikakvog vređanja, ne znam što se pronašla, nisam je uvredio - rekao je reper.

Dotakao se i priča o navodnom razvodu, koje su se pojavile u pojedinim medijima.

- Svaki dan smo pred razvodom (smeh). Bude situacija, posvađamo se, ali sve je u redu. Neki portal je objavio, ja sedeo sa njom na ručku i objavio stori, da je to dezinformacija - objasnio je Sajfer.

Autor: D.T.