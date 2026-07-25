Tea Tairović popisala stanovništvo u Crnoj Gori! Pojavila se u Budvi u crvenom trikou, publika pala u trans, nema igla gde da stane (FOTO+VIDEO)

Regionalna muzička zvezda sinoć je nastupila u krcatom klubu u Budvi, kada je zapevala ovogodišnje himne primorija "Plavo more", i "Bonitu" publika lumpovala do zore.

Tea Tairović nedavno se na dva meseca preselila u svoju novu lux nekretninu u Crnoj Gori smeštenu u najeletnijem naselju "Luštica" budući da celo leto ima nastupe po celom Jadranskom primoriju!

Vlasnica brojnih hitova sinoć je nastupila po već ko zna koji put u čuvenoj diskoteci "Omnia", koja je bila popunjena do poslednjeg mesta.

Tea je nastupila u veoma seksi crvenom trikou sa kristalima, što je publiku dodatno bacilo u trans!

Tairovićeva je pevala i ujedno igrala više od dva sata, a Budvom su se orili hitovi poput "Severna Latina", "Bonita", "Ker finasijer" i mnogi drugi.

Autor: Nikola Žugić