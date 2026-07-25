BRŽE SE PODIGNEM, NEGO ŠTO POGINEM Emotivna objava Dee Đurđević tik pred porođaj, ovoj osobi duguje posebnu zahvalnost (FOTO)

Voditeljka TV Pink Dea Đurđević trenutno uživa u poodmakloj trudnoći i odbrojava dane do dolaska ćerkice Iris. Zbog blagoslovenog stanja privremeno se povukla sa malih ekrana, a slobodno vreme provodi u krugu najbližih, koji joj u ovom periodu pružaju veliku podršku.

Osim supruga Lazara, uz Deu je svakodnevno i njena majka, sa kojom je oduvek negovala poseban odnos. Voditeljka je više puta isticala koliko joj upravo ona znači, a sada joj je putem društvenih mreža posvetila emotivnu objavu.

- Mene je odgajala žena ratnik! Brže se podignem, nego što poginem! - poručila je Dea uz objavu posvećenu majci.

Podsetimo, Dea je početkom godine u tajnosti izgovorila sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Lazaru, sa kojim uskoro očekuje prvo dete. Nakon građanskog venčanja ekskluzivno je za Pink.rs otkrila da su se odlučili za intimnu ceremoniju, kao i da veliko slavlje planiraju nakon rođenja ćerkice.

- Odlučili smo da naš brak započnemo tiho, tako da smo se venčali u krugu najbližih, na jednom intimnom građanskom venčanju. Bilo je prelepo i upravo onako kako smo želeli - mirno, iskreno i ispunjeno ljubavlju. Veliko slavlje planiramo nakon rođenja naše devojčice, kada ćemo tu radost podeliti sa širom porodicom i prijateljima - rekla je tada Dea za Pink.rs.

Njihova ljubavna priča traje još od srednjoškolskih dana. Iako su ih životni putevi na duže vreme razdvojili, sudbina ih je ponovo spojila posle 15 godina, a iz tog susreta rodila se ljubav koju su sada krunisali brakom i prinovom. Dea je ranije otkrila da njen suprug ne voli da se medijski eksponira, zbog čega ga je dugo uspešno čuvala daleko od očiju javnosti.

Autor: D. T.