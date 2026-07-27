Prizor kao iz bajke: Katarina Živković uživa sa sinom, mali Stefan hrani životinje! (FOTO)

Pevačica podelila emotivan trenutak sa svojim naslednikom!

Sin Katarine Živković, mali Stefan, najvažniji je deo njenog života, a pevačica svaki slobodan trenutak koristi kako bi ga provela sa njim. Iako zbog poslovnih obaveza i nastupa često ima naporan raspored, kada se reflektori ugase, Katarina se posvećuje ulozi majke i trudi se da što više vremena provede uz svog naslednika.

Ponosna mama sada je odlučila da sa svojim pratiocima podeli delić porodične atmosfere i pokaže kako izgleda njihov zajednički vikend. Katarina je objavila trenutke provedene u prirodi, gde je uživala u društvu svog sina, a prizori su oduševili njene obožavaoce.

Mali Stefan, koji će uskoro napuniti dve godine, već privlači pažnju svojim osmehom i razigranošću, a pevačica ne krije koliko joj znači svaki trenutak koji provede sa njim. Dok se uveliko pripremaju planovi za njegov veliki dan i proslavu rođendana, majka i sin uživaju u mirnim porodičnim trenucima, šetnjama i vremenu provedenom daleko od gradske gužve.

Katarina se do sada više puta isticala koliko joj je majčinstvo promenilo život, a njene objave sa Stefanom često izazivaju brojne pozitivne reakcije, jer pokazuju koliko je vezana za svog naslednika.

Podsetimo, Kaća, koja potpuno uživa u ulozi majke, nedavno je pričala da čak i ova, najlepša životna uloga sa sobom nosi izazove.

- Stvarno je teško, ono što gledate na Instagramu one savršene mame, koje sve postižu, ja verujem da je nekim ljudima tako. Teško je jer sam ja samokritična, surovi perfekcionista, želim da budem na svim poljima savršena. Želim da budem savršena majka, da budem savršena u poslu i onda to nekada ume da bude opterećenje. Nije lako, al je jako - rekla je ona kroz smeh, otkrivajući nam da li je popustljiva mama:

- Mali je, beba je, sladak je, šta god da uradi, meni je to veliko kao kuća. Šta god da uradi, ja mislim: “Vau, to može samo moje dete”. Nisam popustljiva mama ni sada kada je jako mali, neću biti ni kasnije, jer živimo u jako opasnom vremenu, kada su narativ preuzele društvene mreže, lažni profili koji daju sebi za pravu da svašta nešto napišu i pošalju. Morate da budete psihički stabilni da sve izgurate. Zamislite kada vi date malom detetu telefon u ruke i pročita neke stvari o sebi ili dobije neke poruke uznemirujućeg sadržaja, zamislite kako to utiče ne samo na dečju, već i ljudsku psihu. Živimo u opasnim vremenima. Naše detinjstvo ne može da se uporedi sa ovim vremenima, ne samo za decu, nego i za nas matore.

Autor: A. Nikolić