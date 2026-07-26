Isplivala istina o Džejli i Jakovu: Otkriveno sve o njihovoj vezi

Iako se još niko nije oglasio i potvrdio zvanično vezu, u Vinkovcima odakle je Jakov Jozinović se šuška i nagađa da li je njihova snajka Džejla Ramović.

Pevač Zoki Ferari, nedavno je posetio svoju porodičnu kuću u Vinkovcima i ispričao nam je šta je saznao.

- Jako vole Jakova svi, svi su ponosni na njega. Vole ga širom sveta, kako ga ne bi voleli njegovi, što se kaže. Mlad je momak, jako uspešan, i onaj ko mu osporava uspeh govori o sebi, ne o njemu. Što se tiče Džejle, ne znam da li su zajedno. U Vinkovcima se nagađa, kao i svuda. Jedni kažu da su zajedno, drugi da to nije ona. Vidi, svi navijaju da Džejla bude vinkovačka snajka. Mada, najvažnije je da se širi ljubav i radost. Jakovu želim svu sreću, koja god da mu je cura, samo neka su srećni- kaže Zoki Ferari pa dodaje:

- Nikad se ne bih bunio da bilo ko promoviše i peva moju pesmu. Zato ne razumem da je Jakovu neko dao zabranu.

Podsetimo, Džejla Ramović je već neko vreme predmet spekulacija kada je njen emotivni život u pitanju, a jedno od imena koje se najčešće pominje uz nju jeste pevač Jakov Jozinović. Iako njih dvoje svoju vezu nikada nisu zvanično potvrdili, priče da između njih postoji nešto više od prijateljstva i dalje ne prestaju.



Dodatno su ih podgrejale i objave na društvenim mrežama, a posebnu pažnju javnosti privukao je snimak sa broda na kojem su Džejla i Jakov bili zajedno, a na kojem se vidi trenutak kada su se poljubili. Upravo taj prizor mnogi su protumačili kao potvrdu da među njima ipak postoje emocije, dok oni i dalje nisu želeli javno da komentarišu svoj odnos.

Autor: N.B.