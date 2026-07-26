EMINA JAHOVIĆ SA VLASNIKOM KOMPANIJE VREDNE POLA MILIJARDE EVRA! Procurile prve fotke: Provode se zajedno, a tu je i njena porodica (FOTO)

Poznata pevačica Emina Jahović (44) pokazala je na društvenim mrežama fotografije iz provoda. Sa njom su bili članovi njene porodice, poput njene sestre Sabine, dok su mnogi komentarisali poznatog Francuza koji se našao među fotkama.

Emina je bila u uskoj haljini, sa sunčanim naočarama i velikim minđušama.

Uživala je u društvu Simona Porta Žakmisa (36), što je iznenadilo sve. On je iz Francuske i osnivač je čuvenog brenda "Jacquemus". Simon, kako su prenosili mediji prošle godine, ima ogromno bogatstvo, a njegova kompanija vredi preko 550 miliona evra.

"Žakmis je u gradu!", napisala je Emina u opisu objave.

Emina stegla grudi i ispija omiljeno piće

Podsetimo, Emina Jahović podelila je nedavno na društvenim mrežama svoje izdanje sa plaže, koje je odmah pokrenulo lavinu komentara.Emina je pozirala dok je ispijala omiljeno piće, a kupaći kostim bio joj je u prvom planu.Stegla je grudi u bikiniju, dok su mnogi komentarisali detalj oko njenog vrata.

Nosila je ogrlice, a na jednoj je bilo zakačeno slovo Y, koje je početno u imenima njenih sinova Jamana i Javuza na turskom jeziku.Ona se krila od znatiželjnih pogleda sa šeširićem i velikim naočarama za sunce, dok je jedan momenat, pak, poželela da podeli sa drugima, pa je osvanuo na Instagramu.

Autor: M.K.