Slavica Rokvić i u sedmoj deceniji izgleda kao bomba: Pozirala u crvenom miniću, svojim izgledom oduševila sve! (FOTO)

Udovica Marinka Rokvića pokazala liniju za poželeti u 62. godini!

Udovica legendarnog pevača Marinka Rokvića, Slavica Rokvić, trenutno uživa na odmoru sa svojom sestrom. Njih dve provode kvalitetno vreme zajedno, a zajedničkim fotografijama sa letovanja privukle su veliku pažnju i oduševile svoje pratioce.

Slavica je za ovu priliku odabrala upečatljiv crveni komplet sa mini teniskom suknjom koja je dodatno naglasila njenu vitku figuru, dok je njena sestra ponela šorts i topić sa atraktivnim leopard dezenom.

- More, jutarnji brzi hod i njeno carstvo, prelepa bugenvilija - napisala je u opisu Slavica koja je nedavno podelila snimak iz teretane i pokazala kako održava liniju.

Slavica se trudi da živi zdravo, te redovno uzima detoks prirodne napitke.

- Proleće, najlepše godišnje doba u svakom smislu. Dodir prirode i čoveka, osećaj neraskidive povezanosti. Danas je naša bašta kao pravo organsko domaćinstvo čarobnim štapićem otvorilo svoju kapiju i primilo u malo carstvo nove rasadne biljčice. Paradajz, krastavac, cveklu, kelj, brokol, mirođiju, rukolu, peršun, celer, blitvu, ren, đumbir, maričnjak, žalfiju, kamilicu, nanu, smilje, bosiljak, steviju, ehinaceu, kantarion, pelin. Malo li je - napisala je u svojoj objavi Slavica jednom prilikom.

Autor: A. Nikolić