PAO I ZAGRLJAJ PRED SVIMA! Sofija i Terza opet zajedno?! Stigli u NAROD PITA kao par! NJEGOVI ĆE ODLEPITI! (FOTO+VIDEO)

Nakon što su se zapratili na Instagramu, sa usklađenim stajlinzima pojavili su se ispred televizije Pink.

Svi su bili uvereni da je ljubavi Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze definitivno došao kraj čim su se ugasile kamere "Elite 9", međutim njihov potez nakon superfinala rasplamsao je šuškanja o pomirenju. Naime, njihovi obožavatelji ukazuju na njihove poteze koji idu u prilog šuškanjima.

Fanovi rijalitija zapazili su da su se Terza i Sofija posle završetka "Elite" opet zapratili na Instagramu, zbog čega su društvene mreže preplavili komentari.

Sofija i Terza večeras su se ispred televizije Pink pojavili zajedno, a oni su čak uskladili i stajlinge. Sa njima je bio i Sofijin kućni ljubimac.

Njih dvoje čak su se pred kamerama i zagrlili i pozirali zajedno, a da li su svojoj ljubavi odlučili da pruže još jednu šansu, ubrzo ćemo sazanti u emisiji ''Narod pita''.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: A. N.