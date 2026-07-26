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PAO I ZAGRLJAJ PRED SVIMA! Sofija i Terza opet zajedno?! Stigli u NAROD PITA kao par! NJEGOVI ĆE ODLEPITI! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nakon što su se zapratili na Instagramu, sa usklađenim stajlinzima pojavili su se ispred televizije Pink.

Svi su bili uvereni da je ljubavi Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze definitivno došao kraj čim su se ugasile kamere "Elite 9", međutim njihov potez nakon superfinala rasplamsao je šuškanja o pomirenju. Naime, njihovi obožavatelji ukazuju na njihove poteze koji idu u prilog šuškanjima.

Fanovi rijalitija zapazili su da su se Terza i Sofija posle završetka "Elite" opet zapratili na Instagramu, zbog čega su društvene mreže preplavili komentari.

Foto: Pink.rs

Sofija i Terza večeras su se ispred televizije Pink pojavili zajedno, a oni su čak uskladili i stajlinge. Sa njima je bio i Sofijin kućni ljubimac.

Njih dvoje čak su se pred kamerama i zagrlili i pozirali zajedno, a da li su svojoj ljubavi odlučili da pruže još jednu šansu, ubrzo ćemo sazanti u emisiji ''Narod pita''.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: A. N.

#Borislav Terzić Terza

#Narod Pita

#sofija janićijević

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