Nasilje, policija, narkotici: Marija i Marko Bulat nizali skandale, pa uplovili u mirnu luku, sada ne skidaju osmeh s lica (FOTO)

Pevač Marko Bulat i njegova supruga Marija pre nekoliko meseci dospeli ponovo su bili u žiži interesovanja javnosti, kada ga je optužila za nasilje u porodici i prijavila policiji. Ova situacija samo je jedna u nizu turbulentnih kroz koje je njihov odnos prolazio tokom godina njihovog braka.

Ipak, sudeći po društvenim mrežama, bračni par je sve ružno ostavio iza sebe. Naime, pevač je na svom Instagram profilu objavio zajedničku fotografiju sa suprugom, a na njoj ne skidaju osmeh sa lica.

Porodična fotografija govori da su nesuglsadice, svađe i problemi postali deo prošlosti, te sada poziraju zajedno i ponosno to objavljuju.

Problemi i policija

Marija Bulat nedavno je završila u policiji zbog skandala koji je pravila u porodičnom domu.

Ona je dovedena nakon što je u jutarnjim satima napravila haos u svom stanu na Novom Beogradu nakon čega joj je određeno zadržavanje do 12 sati.

Marija, koja je pre samo dva dana od toga svog muža prijavila za nasilje, izašla je iz stanice sama noseći u rukama papir i kesu. Na sebi je tada imala belu trenerku i sa nekim je razgovarala telefonom dok je bila u holu stanice.

Ubrzo je izašla napolje i nastavila dalje. Očigledno je zvala da neko dođe po nju. Podsetimo, ona je došla kući iz noćnog provoda u svoj stan u ranim jutarnjim satima i napravila opšti haos. Čula se dreka, pa je kontaktirana policija, koja je došla na lice mesta. Pozvana je i Hitna pomoć. Mariji je urađen alko-test, nakon čega ju je policijska patrola odvezla u stanicu.

Autor: D. T.