Nova drama Desingerice u Crnoj Gori! Priveli ga, a sada je posle nastupa završio u hitnoj: Oglasio se iz bolničkog kreveta (FOTO)

Pre nego što je uspeo da predahne od gustog letnjeg rasporeda nastupa, popularni treper Dragomir Despić Desingerica suočio se sa zdravstvenim problemom tokom boravka na crnogorskom primorju.

Naime, Despić ovih dana nastupa širom primorja, a prema navodima domaćih medija, nakon jednog nastupa u Budvi iznenada mu je pozlilo. Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja mu je ukazala neophodnu medicinsku pomoć, nakon čega je prevezen u zdravstvenu ustanovu u Budvi radi daljih pregleda.

Vest o njegovom zdravstvenom stanju brzo se proširila, a Desingerica se nedugo zatim oglasio na svom Instagram profilu. Podelio je fotografiju iz bolničke sobe na kojoj se vidi da prima infuziju, uz kratku poruku:

- Vraćamo se na staro.

Objava je izazvala brojne reakcije njegovih pratilaca, koji su mu u komentarima poželeli da se što pre oporavi i vrati svakodnevnim obavezama i nastupima.

Priveden u CG

Podsetimo, Despić se nedavno našao u žiži skandala nakon što ga je privela crnogorska policija jer nije imao lična dokumenta kod sebe.

- Znači, ja nisam imao dokumenta. Kriv. Ako je to prestup. Ja se tog prestupa ne stidim. Sad nosim. Pozdrav za policiju, nema šta, radili su svoj posao. Nisam imao dokumenta. Rekli su po pođite s nama trte - mrte. Platiš kaznu za to. To je takav je zakon. Poštuješ zakon u tuđoj si državi. I kad su me priveli opet me vole ljudi, ne možeš da zabraniš nekog da me voli. Možeš ti da da skrnaviš moj rad i delo kad ljudi te vole - rekao je Desingerica za Blic i dodao:

- Ja poštujem rad policije, oni poštuju moj rad i podržavaju me. Par sati bio u stanici, nije to ništa specijalno. Nećemo da pravimo film i pišemo knjigu što smo bili malo u stanici.

Autor: D. T.