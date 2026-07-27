AKTUELNO

Domaći

Edita provela sama prvu noć kod kuće sa bebom, odmah se suočila sa problemom: Mislila sam da će me to zaobići

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevačica Edita Aradinović pre nekoliko dana ostvarila je svoju najveću želju - postala je majka, a nakon izlaska iz porodilišta sa ćerkom Zoiom započela je novo životno poglavlje u svom domu. Iako su joj prilikom dolaska kući podršku pružile majka i sestra, prvu noć sa naslednicom provela je sama, bez ičije pomoći.

Edita se potom oglasila na Instagramu i iskreno progovorila o prvim danima majčinstva, otkrivši da se suočila sa takozvanim "bejbi bluzom", odnosno prolaznim postporođajnim emotivnim stanjem koje pogađa veliki broj žena nakon porođaja.

- Preživesmo i prvu noć, Zojka i ja - napisala je pevačica, a potom priznala da nije očekivala da će se i sama naći u takvoj situaciji.

Foto: Instagram.com

- Mislila sam da će me zaobići, međutim, "bejbi bluz" me pokida, em oka nisam sklopila, em smo bile same, em šavovi, em izmlazanje, pranja, podizanja... Ali šta ćeš, tako sam htela - iskreno je poručila Edita.

Njena objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a pratioci su joj uputili reči podrške i poželeli mnogo snage u prvim danima roditeljstva.

Porodila se carskim rezom

Edita je tokom čitave trudnoće bila aktivna na mrežama, gde je svoja iskustva, strahove i brige delila sa pratiocima na društvenim mrežama. Posebnu pažnju privukla je kada je otvorila dušu posle porođaja.

- Mnogo sam želela da se porodim prirodno. Pripremala sam se na to, čak je poranila, jer je termin bio 3. avgusta. Međutim, nije se spustila i da ne davim detaljima, rodila se Zoia, Živa i zdrava - napisala je i dodala:

Foto: Instagram.com

- Carski je prošao odlično, već sutradan sam hodala. Evo već je treći dan i skoro sam kao nova.

Ne krije da je ispunila svoj životni san.

- Ja sam za ovo živela od malena i stvarno sam presrećna. Zahvalna i emotivna što sam je donela na svet. Zato i delim sve sa vama. Išla sam hrabro sa puno želje i volje i mislim da sam baš time otklonila sav strah i lakše prošla kroz sve što je došlo. Hvala još jednom na svim čestitkama.

Autor: D. T.

#Edita Aradinović

#Porođaj

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Ostavio me je kad je saznao da sam zatrudnela u šestoj deceniji: Srpska glumica mislila da se njen život pretvara u bajku, a onda je usledio pakao

Domaći

Izgladićemo odnose kad odemo kući: Prva izjava Nadice Ademov po napuštanju porodilišta, spomenula ćerku i muža (FOTO)

Domaći

ĆERKA MI JE PROMENILA SMISAO ŽIVOTA! Naša pevačica postala majka u 52. godini, a sada su joj i praznici drugačiji: U naš život došla je uz molitvu!

Domaći

OVDE ĆE ŽIVETI EDITA SA BEBOM: Zavirite u dom pevačice, unajmila i arhitektu! (FOTO)

Domaći

Edita Aradinović ćerki dala posebno ime: Nosi moćnu simboliku i sve je popularnije u Evropi

Hronika

Majka bila u akva-parku sa šestoro dece, a onda se začuo vrisak: Potresni detalji tragedije kod Smedereva