Edita provela sama prvu noć kod kuće sa bebom, odmah se suočila sa problemom: Mislila sam da će me to zaobići

Pevačica Edita Aradinović pre nekoliko dana ostvarila je svoju najveću želju - postala je majka, a nakon izlaska iz porodilišta sa ćerkom Zoiom započela je novo životno poglavlje u svom domu. Iako su joj prilikom dolaska kući podršku pružile majka i sestra, prvu noć sa naslednicom provela je sama, bez ičije pomoći.

Edita se potom oglasila na Instagramu i iskreno progovorila o prvim danima majčinstva, otkrivši da se suočila sa takozvanim "bejbi bluzom", odnosno prolaznim postporođajnim emotivnim stanjem koje pogađa veliki broj žena nakon porođaja.

- Preživesmo i prvu noć, Zojka i ja - napisala je pevačica, a potom priznala da nije očekivala da će se i sama naći u takvoj situaciji.

- Mislila sam da će me zaobići, međutim, "bejbi bluz" me pokida, em oka nisam sklopila, em smo bile same, em šavovi, em izmlazanje, pranja, podizanja... Ali šta ćeš, tako sam htela - iskreno je poručila Edita.

Njena objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a pratioci su joj uputili reči podrške i poželeli mnogo snage u prvim danima roditeljstva.

Porodila se carskim rezom

Edita je tokom čitave trudnoće bila aktivna na mrežama, gde je svoja iskustva, strahove i brige delila sa pratiocima na društvenim mrežama. Posebnu pažnju privukla je kada je otvorila dušu posle porođaja.

- Mnogo sam želela da se porodim prirodno. Pripremala sam se na to, čak je poranila, jer je termin bio 3. avgusta. Međutim, nije se spustila i da ne davim detaljima, rodila se Zoia, Živa i zdrava - napisala je i dodala:

- Carski je prošao odlično, već sutradan sam hodala. Evo već je treći dan i skoro sam kao nova.

Ne krije da je ispunila svoj životni san.

- Ja sam za ovo živela od malena i stvarno sam presrećna. Zahvalna i emotivna što sam je donela na svet. Zato i delim sve sa vama. Išla sam hrabro sa puno želje i volje i mislim da sam baš time otklonila sav strah i lakše prošla kroz sve što je došlo. Hvala još jednom na svim čestitkama.

Autor: D. T.