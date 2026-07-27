AKTUELNO

Domaći

Pogledajte kakvu su dramu preživele Marija i Verica Šerifović! Bura ljulala jedrilicu, stvari letele na sve strane, pevačica uplašena: Drži Maria!

Izvor: pink.rs, Foto: Printscreen YouTube ||

Pop pevačica Marija Šerifović na svom Jutjub kanalu objavila je novi vlog sa letovanja, u kojem je pokazala kako izgleda njihov odmor na moru, ali i otkrila da nije sve proteklo bez stresa i nepredviđenih situacija.

Šerifovićeva je zajedno sa majkom Vericom i sinom Mariom iznajmila jedrilicu kako bi nekoliko dana provela obilazeći ostrva i skrivene uvale. Međutim, idilična plovidba u jednom trenutku pretvorila se u pravu borbu sa talasima.

Foto: Printscreen YouTube

Dok je Verica u kuhinji pripremala ručak, vreme se naglo promenilo, more se uzburkalo, a jedrilica je počela snažno da se ljulja. Zbog velikih talasa stvari su po kabini počele da padaju i lete, a Marija je pokušala da razbije napetu atmosferu šalom.

- Ima li prpe, baba? - upitala je majku.

Foto: Printscreen YouTube

Verica joj je odmah odgovorila, ne krijući zabrinutost za unuka.

- Pa ja držim šerpu, da dete ima šta da jede. Joj, Marija, drži ga! - povikala je.

Sina vodila na ortopediju

Tu, međutim, nije bio kraj neprijatnostima. Po dolasku u Hrvatsku usledio je novi peh, ovoga puta sa malim Mariom. Dečak se igrao i skakao po asfaltu, ali je u jednom trenutku nezgodno pao i povredio se, zbog čega su morali da potraže lekarsku pomoć.

- U Risnu smo završili na ortopediji, u bolnici, zato što je skakao. Imao je zalet i skok, pa pravo na rendgen. Ko hoće, može da čestita, ali sve je u redu - ispričala je Marija u snimku, uz napomenu sinu da ubuduće bude oprezniji kako se slična situacija ne bi ponovila.

Foto: Instagram.com

Iako ih je tokom odmora zadesilo nekoliko neplaniranih situacija, pevačica je otkrila da je najvažnije to što se sve završilo bez ozbiljnijih posledica.

Autor: D. T.

#Letovanje

#Marija Šerifović

#Verica Šerifović

POVEZANE VESTI

Domaći

Mariji Šerifović pozlilo na krstarenju sa porodicom: Odmah se oglasila i otkrila šta se desilo! (FOTO)

Domaći

VERICA ŠERIFOVIĆ KUVA ZA UNUKA MARIA! Ćerka sve snimila, POBESNELA KAD JE VIDELA: Koliko mi ideš na živce! (FOTO)

Domaći

'OVA MAMA HITNO IDE U KREVET' Marija Šerifović se vratila poslovnim obavezama, evo šta se promenilo otkako je postala majka

Domaći

Na letovanju sa sinom, bratom i majkom: Marija Šerifović ovekovečila porodični momenat, a evo kako je on reagovao na sve! (FOTO)

Domaći

TO NEMA ŠANSE DA RADIM: Verica Šerifović besni zbog Marijinog ponašanja, ovo joj svakodnevno brani

Domaći

IZGINUSMO: Marija Šerifović otkrila kako se provodi sa Jovanom Pajić na Baliju, od ovih slika zastaje dah