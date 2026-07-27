Pogledajte kakvu su dramu preživele Marija i Verica Šerifović! Bura ljulala jedrilicu, stvari letele na sve strane, pevačica uplašena: Drži Maria!

Pop pevačica Marija Šerifović na svom Jutjub kanalu objavila je novi vlog sa letovanja, u kojem je pokazala kako izgleda njihov odmor na moru, ali i otkrila da nije sve proteklo bez stresa i nepredviđenih situacija.

Šerifovićeva je zajedno sa majkom Vericom i sinom Mariom iznajmila jedrilicu kako bi nekoliko dana provela obilazeći ostrva i skrivene uvale. Međutim, idilična plovidba u jednom trenutku pretvorila se u pravu borbu sa talasima.

Dok je Verica u kuhinji pripremala ručak, vreme se naglo promenilo, more se uzburkalo, a jedrilica je počela snažno da se ljulja. Zbog velikih talasa stvari su po kabini počele da padaju i lete, a Marija je pokušala da razbije napetu atmosferu šalom.

- Ima li prpe, baba? - upitala je majku.

Verica joj je odmah odgovorila, ne krijući zabrinutost za unuka.

- Pa ja držim šerpu, da dete ima šta da jede. Joj, Marija, drži ga! - povikala je.

Sina vodila na ortopediju

Tu, međutim, nije bio kraj neprijatnostima. Po dolasku u Hrvatsku usledio je novi peh, ovoga puta sa malim Mariom. Dečak se igrao i skakao po asfaltu, ali je u jednom trenutku nezgodno pao i povredio se, zbog čega su morali da potraže lekarsku pomoć.

- U Risnu smo završili na ortopediji, u bolnici, zato što je skakao. Imao je zalet i skok, pa pravo na rendgen. Ko hoće, može da čestita, ali sve je u redu - ispričala je Marija u snimku, uz napomenu sinu da ubuduće bude oprezniji kako se slična situacija ne bi ponovila.

Iako ih je tokom odmora zadesilo nekoliko neplaniranih situacija, pevačica je otkrila da je najvažnije to što se sve završilo bez ozbiljnijih posledica.

Autor: D. T.